Atlético de San Luis femenil visita a Rayadas en la última jornada

Ya sin posibilidades de calificar a liguilla, este lunes 15 de mayo se disputan los últimos partidos de la fase regular del Clausura 2023, y Atlético de San Luis visita a Rayadas en la jornada 17.

El partido es el último programado de la jornada de lunes, a las 21:00 horas en el estadio BBVA, con arbitraje de Priscila Pérez Borja, apoyada en las bandas por Alma Karen Martínez y Edwin de Jesús Sosa.

Cortesía ADSL

Para las locales, Rayadas de Monterrey, que jugarán con su primera indumentaria en rayas blanquiazules con calcetas rosas, es un enfrentamiento de relevancia, ya que aunque están calificadas a liguilla, en caso de obtener la victoria asumirán el liderato general y terminarán como número uno, por lo que si llegan a la final, recibirían el partido de vuelta.

Las dirigidas por la DT mexicana Eva Espejo tienen 36 puntos y se ubican en el quinto puesto, pero si suman los tres puntos, llegarían a 39 unidades, y superarían a Tigres UANL que están momentáneamente en primer sitio con 38, América en segundo con 37, Guadalajara en tercero con 37, y Pachuca con 36 en cuarto sitio.

Por las visitantes, Atlético de San Luis, que portará también su primer uniforme en rojiblanco, no tiene posibilidades de acceder a liguilla, pero lo que podrían buscar es obtener su primera victoria del torneo fuera de casa, ya que tienen ocho partidos disputados y todos han sido derrotas. Además se ubican en el lugar 12 con 17 puntos, y de ganar los tres puntos, podrían ascender al undécimo lugar al llegar a 20 unidades, siempre y cuando no gané León, que también juega este día de visitante ante Atlas.

Al cerrar su participación, seguramente en la semana el director técnico Fernando Samayoa, presentará su reporte final de todo el torneo, en el cual sin darle vueltas, fracasó pues eligió las refuerzos, tuvo tiempo para encontrar su once inicial y sobretodo, aunque en casa mejoraron, el hecho de no sumar de visitante, las llevó a quedarse otra vez en la orilla, siendo su segundo torneo del actual entrenador, que muchos piden su cabeza al igual que las baja de varias jugadoras que llegaron y no han dado el ancho.