Atlético de San Luis femenil golea 5-1 al Atlas

Atlético de San Luis fue contundente ante Atlas y logró su mayor goleada en casa por 5-1, en la jornada 4 del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

Goles anotados por Daniela Carrandi, Estefanía Izaguirre, Beatriz Parra, Itzia Tenahua y Julissa Dávila por las locales, en tanto que Alejandra Franco puso el de la honra para las visitantes.

Cortesía | ADSL

Con la victoria, San Luis llega a 6 unidades y escalará posiciones, en tanto que Atlas sufre su segunda derrota y se queda con sus mismos 6 puntos.

LAS ACCIONES

Atlético de San Luis con uniforme auriazul arrancó el cotejo con varias modificaciones en el once titular, la más notable en la portería al debutar la hidrocalida Luz Prieto de apenas 18 años, en lugar de Nicole Buenfil. Atlas se presentó de uniformes blanco y rojo.

Cortesía | ADSL

Apenas era el minuto 2 y un pase largo por banda derecha a Daniela Carrandi, logró controlarlo y por velocidad entró al área y cruzó con tiro raso al poste contrario su disparo para que el balón se fuera al fondo ante el lance de la portera visitante Villalobos. 1-0 para la de casa.

Y aunque esos primeros 45 minutos San Luis tuvo mayor tiempo el balón y controló el partido careció de certeza para aprovechar las ofensivas que tuvo al fallar en los últimos pases. Atlas intentó pero le faltaba acompañamiento en sus líneas y sobre todo de profundidad.

Cortesía | ADSL

En la parte complementaria, Atlas hizo cambios y adelantó líneas, lo que le redituó en tener mayor posesión de balón y llegadas pero sin claridad, aunque en otras la portera Luz Prieto detuvo todo, mientras que las potosinas jugaron a defenderse bien, pero sin renunciar al ataque.

Los cambios que mandó Fernando Samayoa funcionaron, pues aprovecharon las opciones que tuvieron al ser contundentes, ante la mala marca de las rojinegras.

Cortesía | ADSL

Así llegó el 2-0 de Estefania Izaguirre al 77'; de Beatriz Parra al 81'; Itzia Tenahua al 87' el 4-0. Una desatención local puso el 4-1 de Alex Franco al 89', y todavía en el 90+5 Julissa Dávila de cabeza anoto el 5-1 final.

La árbitro central Francia González con trabajo discreto. Amonestó a 5 jugadoras y al director técnico, todos de San Luis. Le apoyaron bien en las bandas César Doroteo y Cristian Ramírez.

El próximo partido del San Luis será el 6 de febrero de visita ante las campeonas Tigres de la UANL en la fecha cinco.

ALINEACIONES

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 27.- L. Prieto; 2.- V. Vázquez; 12.- J. Dávila; 14.- V. González; 26.- M. Perarnau; 10.- J. Robles; 11.- N. Gómez J.; 18.- C. Sandí; 7.- D. Carrandi; 25.- B. Parra; 28.- S. González. DT Fernando Samayoa. Entraron de cambio: 24.- I. Tenahua; 13.- I. Izaguirre; 8.- S. Ventura; 15.- M. Santana.

ATLAS: 19.- V. Villalobos; 14.- S. Figueroa; 3.- M. Pérez; 6.- V. Razo; 17.- N. Hernández; 18.- A. Lomelí; 27.- A. Curiel; 8.- K. García; 11.- C. Ibarra; 9.- C. Venegas; 13.- M. Maldonado. DT Fabiola Vargas. Entraron de cambio: 10.- C. Arce; 16.- D. Cruz; 7.- T. Morales; 5.- A. Franco; 4.- A. Tovar.