Atlético de San Luis femenil debuta con triunfo ante Mazatlán

Con un autogol en el primer tiempo, Atlético de San Luis se impuso 1-0 a Mazatlán en la jornada inaugural del Apertura 2024 de la Liga MX Femenil.

El partido se disputó en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, ante una asistencia de 1,008 aficionados que se fueron contentos a casa, luego de aguantar un clima caluroso, lluvia y viento helado en las horas del cotejo.

Está victoria rompió la mala racha que traía el equipo local del torneo anterior, que en ocho partidos disputados no logró ningún triunfo, que lo llevó a terminar en el último lugar de la tabla general.

Cortesía / Atlético de San Luis

Ambos equipos presentaron a sus nuevos refuerzos, por las colchoneras debutaron la chilena Isadora Olave, que incluso tuvo dos opciones claras y las desaprovechó, así como Elaine Hernández , Anette Vazquez y Michelle Gutiérrez, las dos últimas que ingresaron de cambio, la segunda hizo su debut en la Liga MX Femenil en los minutos finales.

El partido arrancó con dinamismo, opciones de gol de las cajoneras al inicio, un par en disparos de las extranjeras, la sudafricana Hilda Magaia, y canadiense Sumaya Bouak, que desvió la portera Nicole Buenfil.

Fue al minuto 25 que en un centro por izquierda de Laura Parra, muy bombeado, saltaron a disputar la defensa de Mazatlán Samantha López y la delantera Denise Rivera, siendo la primera que lo conectó, pero lo mandó a su portería, sin que lo pudiera desviar la arquera Tarango, y el balón entró para el 1-0. Así finalizó el primer tiempo.

En la parte complementaria, conforme avanzaron los minutos llegaron cuatro modificaciones del equipo local, entraron Vazquez, Gutiérrez, González y Kasis por las de casa, y solo Paulina Ramos por la visita, siendo más benéficos para las de casa.

Cortesía / Atlético de San Luis

Durante los restantes 45 minutos no se presentaron muchas opciones de gol, pues cayeron en imprecisiones, roces y faltas continúas ambos conjuntos, que trajeron cinco amarillas, siete en total en todo el encuentro, cinco para las locales y dos para la visita. Ya no hubo más, San Luis se defendió bien, no perdió el orden ni cometió errores para sacar la valiosa victoria por la mínima. 1-0.

La tripleta arbitral fue femenina, con Lee Fernanda Galán como central y trabajo regular, apoyada bien en las bandas por Damaris Jiménez y Karla Sobeida.

ATLÉTICO DE SAN LUIS: 31 N. Buenfil; 4 K. Cano; 13 L. Parra; 19 F. Caicedo; 27 E. Hernández; 7 V. López; 8 A. Rentería; 10 J. Robles; 21 I. Olave; 23 D. Rivera; 25 F. Sánchez. DT Daniel Flores (MEX). CAMBIOS: 11 I. Kasis; 28 S. González; 14 A. Vázquez, y 64 M. Gutiérrez.

MAZATLÁN F.C.: 2 M. Tarango; 15 A. Balderas; 24 G. Álvarez; 2 R. Ríos; 4 S. López; 5 B García; 27 B Becerra; 6 Z. Hernández; 8 H. Magaia; 13 M Montaño; 11 S. Bouak. DT José A. Madrigal (MEX). CAMBIOS: 20 P. Ramos.