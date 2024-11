Atlético de San Luis, en busca de mantener el invicto en casa ante Puebla

A las 17:00 horas rueda, este sábado 2 de noviembre, el balón en el estadio Alfonso Lastras Ramírez para el partido de la jornada 15, antepenúltima, del Apertura 2024 de la Liga MX. Atlético de San Luis recibe a Puebla.

Oscar Mejía García es el árbitro central del cotejo, apoyado en las bandas por Enrique Isaac Bustos y Oscar Yahir Barriga, siendo el cuarto oficial Eduardo Reynoso Martínez.

San Luis, que vestirá de rojiblanco, busca mantener el invicto en casa, donde ha disputado siete partidos, con seis triunfos y un empate. Además de que sería la octava victoria en el torneo y los tres puntos lo mete de lleno en la pelea por una calificación directa a liguilla, luego de que ya aseguró play in, en caso de que pierda los tres últimos cotejos que le faltan.

Los colchoneros marchan en el séptimo lugar con 23 puntos, con siete victorias, dos empates y cinco derrotas. Y en caso de vencer a los camoteros y de combinarse algunos resultados, podrían ascender hasta la cuarta posición, tomando en cuenta que a liguilla directa entran los primeros cinco de la clasificación general.

De ahí la importancia de este partido, que puede definir muchas cosas de cara al final del torneo, en el que los potosinos lo cierran en las últimas dos jornadas en calidad de visitante, ante Necaxa y Guadalajara la próxima semana, en jornada doble.

Los de la Franja, ya no aspiran a nada, no tienen posibilidades de liguilla y ni play in, pero vendrán a sumar para el cociente y darle un traspié a los potosinos. Y de ganar solo aspiran a ascender una posición en la tabla, siempre y cuando León no sume.

Puebla, que jugará con su tercera indumentaria en verde con azul, marcha en el lugar 12 de la tabla, con 4 triunfos, 2 empates y 9 derrotas, un torneo gris para los dirigidos por el DT mexicano José Manuel “Chepo” de la Torre, que de visitantes tienen un triunfo, un empate y cuatro derrotas.

EL DATO

El partido será transmitido en vivo a través de ESPN y Disney+.