Atlético de San Luis, el "caballo negro" que aspira a ser una realidad: Regueiro

Para Iñigo Regueiro, director deportivo del Atlético de San Luis, el que cataloguen al equipo como el “caballo negro” del torneo, no le incómoda; sin embargo, no quiere que lo vean así después del buen torneo que han hecho y que a falta de tres fechas, los ubica en la séptima posición.

“No es malo que piensen eso, pero no me gusta que nos encasillen así como el “caballo negro” del torneo, simplemente en la planeación y objetivos que nosotros proyectamos cada temporada y torneo, tenemos claros los objetivos que queremos, no ser buenos en un torneo y malos en otro para que cuando te vaya bien te cataloguen así. Mejor tener una estabilidad siempre, aunque sé que eso se gana con el tiempo y demostrando en el terreno de juego. En los últimos torneo hemos estado teniendo esa estabilidad y queremos que nos vean como una realidad y no el llamarnos así”, expresó.

Y reiteró cuáles son los objetivos a corto plazo, “desde principios de temporada era estar dentro de los primeros diez de la tabla y luego buscar meternos entre los primeros seis, y luego pensar en más metas en el mismo torneo. Pero ir como lo hemos venido diciendo siempre, hay que ir partido a partido, no adelantar ni crearnos falsas ilusiones, tener los pies en la tierra e ir dando pasos firmes hacía el objetivo que es superar todo lo realizado antes”.

En torno a un balance hasta el momento del equipo en el Apertura 2024. “Al día de hoy pues estamos contentos por lo que el equipo ha hecho, pero enfocados a seguir con la misma idea de ir partido tras partido. Sabemos que el sábado si ganamos daremos un paso grande rumbo a una posible calificación directa, que es uno de los objetivos de este torneo, además de que se abre la posibilidad de superar algunas marcas en el club, pero antes de ello, está no distraernos y enfocarnos en sumar los tres puntos en casa en el partido que nos viene en puerta”.

Y no olvidó el apoyo de la afición potosina. “Aprovecho para agradecer a la afición por todo el apoyo que nos ha demostrado a lo largo del torneo y decirles que ellos también han sido parte fundamental en los resultados que hemos tenido en el torneo, seguimos necesitando de ellos en lo que resta del torneo, tanto en el último partido de este sábado que viene en el Lastras, que buscamos que no sea el último del torneo, buscaremos llegar lo más lejos posible de la mano de ellos también”.

Por último, comentó que en el plantel solo hay dos lesionados, Vitinho y Piccini, aunque ambos ya tuvieron trabajo en cancha y es probable que puedan volver en liguilla, si el DT Doménec los solicita.

LA FRASE

“Viene Puebla, un equipo con el que trabajé y crecí como directivo, pero hoy me debo a San Luis”.