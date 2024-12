Atlético de San Luis contra Monterrey, en busca del histórico pase a la final

No hay fecha que no se cumpla y se llegó el día para que Atlético de San Luis haga historia y logre su pase a la gran final del Apertura 2024 de la Liga MX, al visitar a Rayados en el partido de vuelta semifinal, este sábado 7.

El partido está programado para que inicie a las 20:00 horas en el estadio BBVA y contará con la siguiente cuarteta arbitral: Marco Antonio Ortiz Nava, central; Alberto Morín y Michel Morales, como asistentes; Ismael Rosario López, cuarto oficial.

Por lo pronto, San Luis tiene la ventaja en el marcador al ganar la ida por 2-1 en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, y para que avance a la final, tiene dos opciones: empatar o ganar por cualquier marcador. De perder el partido queda eliminado.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Monterrey requiere obligatoriamente de ganar el partido en su casa, ante su gente y en su campo, sea por cualquier marcador, porque tiene la ventaja de que en caso de empate global en el marcador, la posición en la tabla, fue quinto lugar y los potosinos sextos, le da el pase a la gran final.

De ahí la importancia para los regios el no haber perdido por más goles, porque si ganan 1-0 estarían en el partido por el título. Ese gol anotado les dio esperanzas, aunque aclarar que los tantos de visita no valen doble en este torneo.

De las posibilidades de avanzar para Atleti, pues tiene con qué, lo ha demostrado en la liguilla, haciendo buen partido ante Tigres en el “Volcán”, donde igualó 0-0, aunque con mucha fortuna ya que no anduvo fino el equipo felino y el portero Andrés Sánchez estuvo en plan grande. Requieren de no cometer errores, no encerrarse, hacer su juego y salir como lo han hecho a tocar y llevar el balón acompañados.

Cabe mencionar que de visitante, San Luis no pierde desde el 27 de octubre, pues en fase regular venció en la fecha 14 a FC Juárez por 4-2, luego en la 16 igualó 1-1 en Aguascalientes con Necaxa, y en la fecha 17 derrotó 1-0 a Guadalajara en el Akron, para después igualar con Tigres, ya en liguilla a cero goles. Incluso tiene ocho partidos al hilo sin conocer la derrota.

EL DATO

El partido será transmitido en vivo por tv abierta, Canal 5 y Azteca 7.