Atlético de San Luis buscará sumar para mejorar el cociente

Más que buscar calificar al repechaje, al Atlético de San Luis le debe interesar sumar puntos en los dos partidos que le restan en el torneo, para mejorar su cociente (porcentaje) y no verse en problemas para el siguiente torneo donde se define a los equipos que deberán pagar una multa por quedar en los últimos lugares.

Sobre este aspecto el director técnico del equipo, Guillermo Vázquez, comentó en su más reciente entrevista virtual, "nosotros tenemos en mente sacar la mayor cantidad de puntos posibles en estos dos últimos partidos, en Torreón no se pudo lograr, pero ahora nos queda uno en casa y otro de visita que debemos aprovechar para sumar unidades y buscar también no quedar en la última posición que no es digna de este equipo".

Agregó que espera que en este cierre de torneo, los jugadores de experiencia se hagan presentes en el equipo, para mejorar el accionar, sin cometer los errores que se volvieron a tener ante Santos. "Lo mejor es que ya las oportunidades de gol que antes se nos presentaban, las estamos aprovechando, pero en la parte defensiva seguimos padeciendo mucho, porque podemos anotar uno pero si nos hacen dos, no nos alcanzará".

De las afirmaciones del mediocampista Pablo Barrera que señala que los jugadores son los culpables del mal paso del equipo, el estratega capitalino comentó, "creo que cuando son las cosas así de negativas, todos debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde, en general todos hemos colaborado para que esto no haya funcionado. Ha sido un torneo complicado en muchos sentidos, pero si me toca asumir la mayor parte de la culpa, la asumo, no tengo problema en eso, soy una persona profesional que le gusta mejorar día a día y sacarle también provecho de pronto a las cosas negativas", agregó.

Cabe mencionar que Atlético de San Luis cierra el torneo con los siguientes partidos: será local ante Mazatlán FC el jueves 29 de octubre a las 21 horas, a puerta cerrada, en la penúltima jornada 16; y luego visita a Puebla el viernes 6 de noviembre a las 19:30 horas en la última jornada 17.

EL DATO

San Luis es penúltimo en el cociente, con 48 puntos en 46 partidos disputados para 1.0435. Atlas es el último como 0.9625 (77pts-80jj).

Te puede interesar esta nota: Federación Mexicana de Cultura Física presenta calendario de actividades