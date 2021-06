Atlético de Madrid se queda con Atlético de San Luis

Los inversionistas de Estados Unidos, junto con el mexicano Carlos Alazraki, no le llegaron al precio para comprar la franquicia del Atlético de San Luis, por lo que el tiempo expiró y los todavía dueños del equipo potosino, el Club Atlético de Madrid de España, seguirán al frente.

La sorpresiva información fue publicada este domingo por el diario Marca Claro en su edición de México, quien detalla que pese a que el publicista mexicano Carlos Alazraki ya había confirmado la compra del equipo en días pasados a través de un video de su programa de You Tube, "dicha operación no se llevó a cabo al no llegar a un acuerdo, debido a que finalizó el plazo para cerrar el trato con los inversionistas, entre los que también figuraba el exgerente de los Astros de Houston, Jeff Luhnow", cita el medio informativo.

La idea de los nuevos dueños del San Luis era la de darle vida al Club de Cuervos, marca que posee los derechos la familia Alazraki Grossmann, Carlos junto con sus hijos, y que se ha hecho famosa en la plataforma de Netflix.

Sin embargo, al parecer no será así, por lo que "debido a que el equipo no cambiara de dueños, solo tendrá cambios operativos y deportivos, por lo que se espera que la plantilla de jugadores reporte el 14 de junio en el Centro Deportivo La Presa, para el arranque de la pretemporada", afirma en su portal el diario mencionado.

EL DATO

La contratación de Ignacio Ambriz con DT también queda en veremos.

