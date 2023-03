Atletas vallenses con buenos resultados en la Estatal de Juegos Nacionales CONADE

Luego de culminar la etapa Estatal de Juegos Nacionales CONADE 2023, deportistas y equipos de Ciudad Valles cosecharon varios boletos a la fase Macro Regional en diferentes disciplinas, teniendo un desempeño satisfactorio.

En el Ajedrez, Ciudad Valles logró clasificar a dos representantes, Ilse González Cabrera en la categoría Sub 14 femenil, y Kevin Camacho Castillo en Sub 16 varonil, ambos pertenecientes al Club de Ajedrez De la Casa de la Cultura "Augusto Poselt Urbiola" y que son entrenados por el profesor Gerardo Romero Del Bosque. En el torneo estatal finalizaron invictos al no perder ninguna partida en las siete ronda. Notable su desempeño.

En el atletismo pista y campo, así como ajedrez Ciudad Valles sumó varios boletos. / Cortesía: INPODE.

Por lo que se refiere al Voleibol de Playa, los vallenses se quedaron con un boleto en la categoría 2006-2007, con la pareja integrada por Ahilyn Andrea Ortega Pérez y Aidé Alejandra Lestarjette Rivera, mismos que son entrenadas por Julio César Hernández y pertenecen al Club Águilas.

Y no menos importante fue la participación de Ciudad Valles en el atletismo de pista y campo, ya que logró agenciarse varios pases al Macro Regional a realizarse en abril en la capital potosina.

Cortesía | INPODE

Cortesía | INPODE

De la Escuela Pumas que dirige el profesor Oscar Eduardo Montalvo Rivera, lograron calificar: Oscar Montalvo Medina en 100 metros planos, relevos 4x100 y salto de altura; César García Orta, salto de longitud, 400 metros planos y relevos 4x100; Samuel Alfonso González Areguín, salto de altura y salto de longitud y relevos 4x100; Oswaldo Ángeles Márquez en 100 y 200 metros planos y relevos 4x100. Por las damas: Aimé Gómez González en 400 y 800 metros planos, y Maripaz Barrón López en heptatlón.

Del equipo B-Time a cargo de Alberto Cruz Santiago: Aída Lizet Escobar en 800 metros planos Sub 18; Oscar Jaret Campos en 800 metros planos Sub 18, y Diego Delgadillo en 400 metros con vallas; entre otros.

EL DATO

En el atletismo se cotejarán los tiempos para determinar quienes avanzan al Macro Regional.