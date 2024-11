Asociación de Box Amateur rinde homenaje a Fátima Herrera y Omar Coronado

La boxeadora olímpica Fátima Herrera y el entrenador Omar Coronado fueron motivo de un merecido homenaje por parte de la Asociación de Box Amateur de San Luis Potosí en donde se reconoció su trayectoria y su contribución para hacer crecer este deporte en el estado.

La primera potosina en unos Juegos Olímpicos agradeció este detalle de la Asociación que dirige Juan Mario Cerino Muñiz, pues para ella este galardón es producto del resultado de tantos años representar al estado en el deporte que más le gusta.

"Me siento muy feliz de que se reconozca todo lo que he logrado durante 15 años boxeando para la Asociación de San Luis Potosí, para el estado y es un gran logro para mí. La perseverancia, constancia y disciplina que he tenido en estos meses eso me impulsó a mi para decir puedo hacer cosas importantes, eso me dio la pauta para poder seguirme entrenando de una forma correcta y disfrutando el boxeo con mucha pasión", comentó Fátima Herrera.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Omar Coronado es un entrenador que sembró la semilla del boxeo de muchos jóvenes y ahora cosecha éxitos, pues no solo es Fátima, también son otros pugilistas que le han dado buenos resultados a San Luis Potosí en peleas importantes.

"Los valores con los que nosotros trabajamos son bases fuertes, sólidas, el boxeo les ayuda a los muchachos por la disciplina. Me siento contento, con la mano del Creador nos va bien, considero que al final del día todo ese esfuerzo es de los muchachos que son los que hacen el trabajo difícil y salen a sacar los resultados", dijo el entrenador ganador del Premio Estatal del Deporte 2024.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Juan Mario Cerino destacó el trabajo de Omar Coronado y el que Fátima sea la primera potosina en asistir a unos Juegos Olímpicos, pero lo más importante es que son un ejemplo para las juventudes que disfrutan de practicar el boxeo.

“Muchos chamacos la ven (a Fátima) y es una inspiración, que la ven y muchas veces los chamaquitos andan ahí afuera peleando con otros grupos, y no pueden llegar hasta donde están y me han preguntado cómo pueden llegar y tiene que unirse a una asociación porque pueden ir a Panamericanos, Mundial, a los Olímpicos pero si no perteneces a una asociación no pueden”, opinó el presidente de la Asociación de Box Amateur de San Luis Potosí.