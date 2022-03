Asaltan a aficionado del Atlético de San Luis al salir del Estadio

Una chamarra nueva, original, recién comprada del Atlético de San Luis y 2 mil pesos, fue el botín que se llevaron un par de delincuentes, que aprovecharon el término del encuentro entre el conjunto potosino y las Chivas rayadas del Guadalajara pasa asaltar en las inmediaciones del estadio Alfonso Lastras.

De acuerdo al afectado, los hechos se registraron en la parte posterior de las antiguas taquillas del estadio, a un costado del bulevar Españita, justo donde se reúnen varias motonetas, sin que hubiera presencia de elementos municipales, ni de la Policía Metropolitana, quienes presuntamente abandonaron la zona del estadio de manera inmediata al concluir el partido.

Estadio Alfonso Lastras Ramírez | Fotos Martín Baéz

“Al terminar el juego, fuí por mi vehículo detrás de las antiguas taquillas, ahí pague mi estacionamiento, aprovecharon esa esquina, para asaltarme, me sacaron una navaja y me quitaron 2 mil pesos y una chamarra negra, recién comprada en el estadio, del Atlético de San Luis, lo bueno es que no me dieron un navajazo, pero es triste que nos quiten los lugares de diversión” dijo el afectado.

Dijo que es triste que en los lugares familiares de diversión en la capital potosina, donde la gente va a olvidar problemas, pasen este tipo de cosas y en lugar de llegar a su casa contento, llegan las personas frustradas, indicando que precisamente por el tema de la inseguridad, antes acudía acompañado, pero ahora va solo a los partidos.