Arturo Reyna rompe marca personal en 3 mil metros con obstáculos

El mediofondista potosino Arturo Reyna, se presentó el pasado 25 de julo en el evento Under Armour Sunset Tour, que se realizó en las instalaciones de Azusa Pacific University en Azusa California, donde tomó parte en los 3000 mil metros con obstáculos, donde rompió su marca personal en esta distancia.

La lid se efectuó la noche del pasado domingo, donde el potosino compartió hit de salida con otros siete participantes, entre los que se encontraba el también mexicano Cesar Ponce del equipo Galgos Tepa.

Desde el disparo de salida, Reyna se mantuvo en el sexto puesto, posición que no soltó a lo largo de los giros a la pista, incrementando su paso en cara vuelta, para finalizar con un tiempo de 8 minutos, 46 segundos y 50 centésimas.

En el tartán se encontraban atletas de la talla de Daniel Milchalski, Alex Rogers, Adán Visokay, Obra Ali, Kigen Chemandi y César Ponce, este último finalizó en el último puesto, detrás de la marca del potosino representante de Quintanilla Team.

“Es un premio al esfuerzo que he realizado en los últimos meses, me tocó correr prácticamente solo toda la carrera, hice un buen trabajo, era lo que estaba buscando y puedo mejorar mi marca, me siento muy bien” comentó el atleta potosino.

Con información de Edgar Barajas