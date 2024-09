Arturo Reyna, el atleta que quiere repetir triunfo en la Carrera El Sol de San Luis

Luego de superar una lesión que lo mantuvo alejando del atletismo en los primeros meses del presente año, Arturo Reyna Tristán está de vuelta, ya ganó la lid atlética universitaria de 10K y quiere repetir triunfo el 8 de diciembre en la quinta edición de la carrera de El Sol de San Luis.

El vigente campeón del 2022, correspondiente a la cuarta edición de los 10 kilómetros, expresó que está listo para volver a la justa atlética del diario de los potosinos, en el marco del 72 aniversario de fundación.

“Tengo un evento de pista por esas fecha, no recuerdo que día, pero espero y no coincida con la carrera de El Sol, que la quiero correr porque es un evento que me gusta mucho, el recorrido es plano e ideal para realizar un buen tiempo, además de que el ambiente es muy cálido y siempre que corro me ha ido bien”.

Cortesía / UASLP

Cabe recordar que en la primera edición de la carrera El Sol de San Luis, en 1997, Arturo Israel logró la victoria en la categoría 16 a 19 años en los 3 kilómetros, con un tiempo de 8 minutos 30 segundos.

Y luego en la cuarta edición del 2022, se presentó en los 10 kilómetros y derrotó a los favoritos. Fue el ganador absoluto con un tiempo de 32 minutos 41 segundos, superando a Andrés Leija Blanco y zacatecano Miguel Ángel Hernández, quienes ocuparon el segundo y tercer sitio.

Cortesía / UASLP

“Ese año fue muy bueno para mí, lo cerré con ese triunfo, luego me vino una lesión que me costó trabajo superar. Además de cuestiones escolares. Pero ya pude salir de eso y empiezo a retomar el ritmo y nivel, por lo que espero que el 8 de diciembre pueda repetir triunfo. Voy a seguir entrenando en estas fechas, por ahí una que otra participación, para llegar bien a las últimas semanas del año”, agregó.

Cortesía / UASLP

Al igual que él, quienes deseen inscribirse a la 5ta. Carrera Atlética El Sol de San Luis de 3 y 10 kilómetros, lo pueden hacer en los puntos de Tu Tiempo a Tiempo, en las instalaciones de El Sol en Avenida Universidad 565, y en línea https://tutiempoatiempo.net/carrera-el-sol-de-san-luis-2024/. El costo durante todo este mes y el siguiente está en preventa a solo 350 pesos, con derecho a playera Nemik de manga larga.