Arranca el Nacional Universitario Tochito 2021 en la UASLP

Con la participación de 14 equipos en ambas ramas, este lunes 25 se pone en marcha el Campeonato Nacional Universitario Tochito 2021 que tiene como sede las instalaciones de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Los partidos se juegan en los campos uno y dos de la Unidad Deportiva Universitaria, con la participación de nueve escuadras femenil y cuatro varoniles de ocho entidades del país.

En la rama femenil participan: Universidad Autónoma del Estado de México; Universidad La Salle de Saltillo, Universidad Arkansas de Querétaro, Universidad Anahúac de Querétaro, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Instituto Tecnológico de Monterrey campus San Francisco y Universidad Autónoma de Coahuila.

Por los varones: Universidad Lasalle de Saltillo, Universidad Arkansas de Querétaro, Universidad Anahúac de Querétaro, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y Universidad Autónoma de Coahuila.

El sistema de competencia es todos contra todos en cada rama, y los equipos que ocupen los cuatro primeros lugares de la tabla, que tengan más partidos ganados y mejor diferencia de puntos, avanzan a la semifinal, donde juegan cruzados 1vs4 y 2vs3, los que ganen avanzan a la gran final.

La primera jornada en la rama femenil se jugará con los siguientes partidos: ULS Saltillo vs. UAdeC; U. Arkansas Qro. vs. ITESM CSF; U. Anahúac Qro. vs. UASLP, y UNAM vs. UAZ. Descansa: UAEMEX.

Y en la rama varonil solo serán dos cotejos: U. Arkansas Qro vs. UAdeC, y U. Anahúac Qro. vs. UASLP. Descansa: U Lasalle Saltillo.

Esta magna competición se realiza del 25 al 30 de octubre, avalado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

EL DATO

Todos los partidos tienen como sede los campos uno y dos de la Unidad Deportiva Universitaria.