Arqueros potosinos destacaron en los Juegos Nacionales Conde

La delegación potosina de tiro con arco tuvo una gran actuación en los Juegos Nacionales Conade 2024 al conseguir 16 medallas en la justa que se celebró en Guadalajara, Jalisco.

Es de destacar lo hecho por Larissa Gimmler Álvarez que le dio a San Luis Potosí seis metales, un oro, cuatro platas y un bronce, además de Rodrigo Olvera quien logró la medalla de oro, pero además fue su última participación en los Juegos Nacionales luego de darle muchas satisfacciones al estado.

Junto a Larisa y Rodrigo, Marisol de León también ganó medalla de oro en esta justa que se celebró en Jalisco, demostrando su gran calidad en la categoría olímpica individual.

El resto de medallas fueron, platas en equipo varonil Sub 21 conformado por José Antonio Benavente y Marcelo Stevens; además por el equipo mixto Sub 16 de Larissa Gimmler y Santiago Lozano. Complementado con tres plateadas más de Larissa Gimmler en la prueba de distancias.

Los bronces se ganaron con el equipo Sub 16: María Paula Guajardo, Karol Georgina Sánchez y Larissa Gimmler. Con el equipo Sub 14 de Aimé Cifuentes, Camila Cadena y Roberta Nava; además por el equipo Sub 14 de Paolo Ascanio, Francisco Padrón y José Tanuz.

Santiago Lozano se agenció tres medallas en distancias y finalmente Rodrigo Olvera que inició la cosecha potosina con dos bronces en distancias.

