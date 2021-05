Armando Archundia platicó sus experiencias a los charquenses

Benito Armando Archundia Téllez, quien fuera un destacado árbitro internacional mexicano visitó el municipio de Charcas para ofrecer una charla motivacional a niños, jóvenes y adultos que practican el balompié.

El ícono del arbitraje nacional con 19 años de carrera deportiva y retirado en el año 2010, que participó en dos Mundiales, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, estuvo en la Unidad Deportiva Municipal de Charcas donde platicó con futbolistas de todas las edades ahí reunidos.

El ex árbitro internacional mexicano se dio tiempo para tomarse la foto con quien se lo pedía. / Cortesía Yesenia De La Rosa

Dijo sentirse contento de visitar un municipio que no conocía y donde se ve que el fútbol tiene mucha aceptación. Les platicó sobre su experiencia como árbitro en México, con 14 finales dirigidas en el máximo circuito y tres en el ascenso, además de su participación en par de Mundiales, en dos Juegos Olímpicos, en cinco ediciones de la Copa de Oro, tres Mundiales de Clubes, dos Mundiales Sub 10 y un Mundial Sub 17, entre otras participaciones.

"El deporte hace a una mejor persona y un ejemplo es mi caso, con trabajo diario, con entrega y disciplina se logran los objetivos, y si lo combinas con una buena actividad física practicando algún deporte o ejercitándote, tu desarrollo será integral, claro está sin dejar de lado la cultura y educación que un individuo debe tener en su vida", afirmó Archundia Téllez a los ahí presentes.

Además de la charla, tuvo oportunidad de dar el silbatazo inicial a un torneo relámpago de fútbol, recibir un reconocimiento por su visita al municipio y charlar con quien se le acercaba, además de tomarse fotos con niños, jóvenes, adultos y hasta uno que otro colega silbante que se dio cita para intercambiar ideas con él, sin faltar la firma de autógrafos en mochilas playeras y gorras de los presentes, y de paso regalar varios balones con su rúbrica.