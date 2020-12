Anuncian primera carrera atlética virtual "COBACH 2020"

El Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí realizará los días 19 y 20 de diciembre la primera edición de la carrera atlética virtual COBACH 2020 de 5 y 10 kilómetros, que será totalmente gratuita.

La presentación de la convocatoria estuvo a cargo de Marianela Villanueva, directora general de los COBACH's, acompañada de José Luis García, director de la empresa potosina de jueceo Tu tiempo a tiempo.

Villanueva Ponce destacó que por cuestiones de la pandemia de Covid-19, en esta ocasión no será presencial el evento, sino que cada participante podrá completar los 5 o 10 kilómetros que decida correr en ese par de días mencionados, entre las 5 de la mañana y 8 de la noche, en un recorrido que el mismo participante elija, sea en su casa, parque de su colonia, cerro, carretera, etc, de manera individual y no en grupos para evitar las aglomeraciones.

Ahondó en que las inscripciones son totalmente gratuitas y se convoca tanto a corredores, atletas y deportistas en general, como a todos los estudiantes de los 69 planteles del Cobach de la capital e interior del Estado, así como personal docente y administrativos.

Desde hoy y hasta el 17 de diciembre estarán abiertos los registros en la página el link https://www.tutiempoatiempo.org/. Una vez completados los datos, el usuario deberá descargar la app gratuita de Tu Tiempo A Tiempo (iOS y Android) y acreditar su tiempo y distancia el día que corra para que sea válida su participación.