Anuncian la octava carrera atlética #TodosSomosDiferentes

Con el fin de generar conciencia en la sociedad y enfatizar la inclusión social de las personas Down, la Asociación Intégrame Down A.C. organiza la 8ava. Carrera Atlética #TodosSomosDiferentes, que se realiza en el marco del Día Internacional del Síndrome de Down.

Será el domingo 17 de marzo cuando se lleve a cabo a partir de las 9:00 horas en la Recreovía Carranza con invitación abierta, y donde todo lo recaudado se destinará para la construcción de una sala de terapia física.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Las y los interesados podrán competir en 2 y 6.3 kilómetros, con salida y meta en el Jardín de Tequis, y habrá playeras para los primeros mil 500 en inscribirse y medalla a los primeros mil en cruzar la meta.

El costo en 2K es de 250 pesos y para la de 6.3K de 300 pesos y se pueden registrar en las oficinas de Intégrame Down ubicadas en Cordillera Himalaya 134, de 10:00 a 19:30 horas, de lunes a sábado o a través de sus redes sociales y además con Tú Tiempo a Tiempo.

En 6.3K las categorías serán: libre varonil y femenil hasta 39 años, master 40-49 años y 50 y más, con premiación en libre varonil y femenil hasta 39 años: al primer lugar mil 200 pesos, al segundo mil pesos y el tercero 900 pesos; en master 40-49, 50 y más, en ambas ramas, es al primer lugar mil pesos, segundo lugar 800 y tercer lugar 600 pesos.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Además habrá una convivencia infantil en la que podrán participar menores de dos a cuatro años en 25 metros, 58 años en 50 metros y 9 a 11 años en 100 metros.

Fue en el patio central de Palacio Municipal que se realizó la presentación oficial, en la que se develó la playera oficial negra con vivos amarillos y azules, que son los colores símbolo de la trisonomía del cromosoma 21 que se traduce en el síndrome de down.

Encabezaron el acto Marissa González Duque, presidenta de Intégrame Down A.C.; acompañada de Luis Fernando Alonso, director de Deporte Municipal; Luis Roberto Bravo, de la Universidad Cuauhtémoc, y los jovencitos Diego Martínez Sánchez y Cristina Guerrero Ramírez.