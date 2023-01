Anuncian función de lucha libre "Leyendas de Rayomanía"

Una magnífica función de lucha libre se avecina organizada por la empresa Rayos de Plata. Se trata de "Leyendas de Rayomanía" que se presenta el próximo 1o de marzo en el auditorio Miguel Barragán.

Precisamente en la entrada del inmueble se realizó la rueda de prensa para dar a conocer los pormenores del magno cartel luchístico que encabezan figuras de antaño que se han convertido en ídolos con el paso del tiempo.

Cortesía | Leyendas de Rayomanía

Juan Padrón Luna, "Rayo de Plata" encabezó la presentación en la que mencionó "no fue difícil convencer de que vinieran a San Luis Potosí esas figuras de la lucha libre mexicana, sino que sus fechas coincidan, ese es el mayor problema. Pero afortunadamente se logró para el primero de marzo, por lo que esperamos un lleno y que compren sus boletos con tiempo porque se agotarán".

Ahondó en que es un programa completo que hacia muchos años no se presentaba en la ciudad con luchadores de cepa, figuras de antaño que muchos no conocen y que es una buena oportunidad para que todos vean en vivo su forma de luchar, diferente a la actual, pero que no pasa de moda.

Cortesía | Leyendas de Rayomanía

Por su parte, Rayo de Plata Jr. afirmó "para muchas empresas las leyendas que presentaremos ya no son atractivas para sus programas, pero para nosotros al contrario, son pilares en nuestros carteles como Huracán Ramírez, Tinieblas, Cibernético, Huracán Ramírez, quienes sentaron las bases de la lucha libre mexicana y tenerlas el 1o de marzo en el auditorio Miguel Barragán es un honor. Además de que se suman nuevos valores que fortalecen esta cultura mexicana".

Acompañaron a los mencionados en el presidium: Lady Dinamita, Black Águila y X Neurosis, quienes forman parte también de la función, y quienes invitaron a los potosinos a que acudan el primero de marzo, para que apoyen a la empresa Rayos de Plata que pasa por momentos complicados económicamente.

En cuanto al cartel, la lucha estelar la encabezan Blue Demon Jr., Tinieblas con Alushe y Huracán Ramírez, quienes enfrentarán a DMT Azul, Cibernético y Electro Shock.

Cortesía | Leyendas de Rayomanía

En la coestelar habrá un torneo0 por el Campeonato Mundial que ostenta Huracán Ramírez Jr., quien participar junto con Ciclón Ramírez Jr., Hijo de Fischman, Espectro e Hijo del Picudo.

También se incluye lucha en jaula donde caerá una máscara o cabellera. Participan: Pentagón, Rayo de Plata Jr., Lapida Calavera II, Calavera I, Látigo 2000 Jr., Ángel Negro, Fuerza Maligna, Xtreme Fly, Black Fantasy, Oro Azul, Rayo de Cobre, entre otros.

Además de tres luchas más de alto calibre, con luchadores locales y nacionales.

EL DATO

El evento será con causa, ya que apoyará a varia organizaciones sin fines de lucro.