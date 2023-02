Ante Tijuana vamos por los tres puntos: Fernando Piñuelas

Jesús Fernando Piñuelas se muestro optimista de que pueden traerse los tres puntos en la visita de este viernes 10 ante Xolos, allá en Tijuana en la jornada seis del Clausura 2023 de la Liga MX.

"Es un rival complicado, siempre lo ha demostrado y más en su estadio y no queda de otra que ir a presionarlos para traernos los tres puntos. El que se haya quedado sin entrenador, no lo veo como ventaja, pero es algo que se deben aprovechar. La cancha sintética siempre es difícil porque uno no está acostumbrado a jugar en esa superficie, pero vamos a afrontarlo de la mejor manera posible. El sumar de tres es importante para nosotros, pero también el continuar dejando nuestra portería sin recibir anotaciones".

Hasta el momento, en los cinco partidos que ha disputado San Luis en el actual torneo, el defensa nacido en Los Cabos hace 24 años los ha jugado todo y de titular, suma 450 minutos con una tarjeta amarilla.

El defensa nacido en Los Cabos ha dejado atrás las lesiones para ser titular. / Cortesía ADSL.

"La verdad que me he sentido bien, he entrenado ya al 100%, después de las dos lesiones fuertes que sufrí, que me alejaron varios meses del equipo; pero el sentirme ya totalmente recuperado eso me has permitido dar todo en cada practica o partido, y creo que la oportunidad que me he ganado ha sido en base a ese trabajo que vengo haciendo. Pero esto es del diario y vamos a seguir por ese camino para seguir repitiendo en el once inicial".

Quien porta la playera número 3 en los dorsales, opinó sobre el trabajo que viene haciendo André Jardine como director técnico, luego de cumplir hace unos meses el brasileño cumplió un año dirigiendo al equipo.

"El orden que vino a traer el profesor fue fabuloso y lo que nos plantean siempre, se entiende de maravilla. Y además a cada jugador le inculca buenos consejos defensivos y en ataque, y eso nos hace sumar mucho. Además promueve mucho la competencia interna, que actualmente es fuerte, ya se vio con la oportunidad que se ganó Manríquez, lo que habla de que cualquiera puede jugar y eso uno se lo gana en la semana, en los entrenamientos y haciendo un buen trabajo en los partidos oficiales, con apoyo del profesor (Jardine)".

LA FRASE "Las lesiones han quedado atrás y me siento al 100% y eso se ve reflejado en mis actuaciones", declaró el defensa central

