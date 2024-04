Ante Juárez nos jugamos el futuro del torneo: Aldo Cruz

No hay más que obtener el triunfo el domingo ante Juárez, para mantener la esperanza de calificar a Play In. Así lo afirmó Aldo Cruz, defensa del Atlético de San Luis con relación al partido de la jornada 14 que disputarán fronterizos y potosinos el 7 de abril en el estadio Alfonso Lastras.

Y es que no hay mañana para los colchoneros, ya que dependen de otros equipos para aspirar a un lugar en el Play In, pero primero está que hagan su trabajo de ganar la mayor cantidad de puntos de los 12 que restan por disputar.

“Ya estamos mentalizados en el próximo partido del domingo ante Juárez, sabemos que el sacar los tres puntos será vital para nuestras aspiraciones de alcanzar calificar a Play In para estar dentro de los diez primeros. No hay más en lo que pensamos, si queremos tener posibilidades la victoria nos lo darían y es lo que saldremos a buscar desde inicio, jugar inteligentes y no permitirles nada al rival”.

Cruz Sánchez quien porta la playera número 18 en los dorsales, sabe que Juárez no vendrá a regalarles nada, pues los Bravos están en la lucha por no pagar la multa del cociente y querrán también sumar los tres puntos.

“Lo que nos ha pedido el DT Gustavo es más que nada la concentración del minuto uno hasta el silbatazo, el defender y atacar en orden, no olvidar que te estás jugando la vida en este partido, ellos tienen buenos jugadores y no debemos permitirles hacer su juego. Además, debemos aprovechar que estamos ante nuestra afición y motivarnos con su apoyo en todo el partido”.

Por otra parte, al cuestionarlo sobre el hecho de que el entrenador le ha dado más minutos este torneo, Aldo Jafid, nacido hace 26 años en Morelia, Michoacán, dijo “desde que llegué me propuse estar entrenando al máximo, y sabemos que en el futbol quien decide es el cuerpo técnico, tener paciencia porque te puede tocar o no. Llegué de Juárez cuando el equipo venía de jugar una semifinal y sabía que era muy complicado tener un lugar en el once titular, pero es cuestión de no bajar los brazos y trabajar día con día y, seguro con ese trabajo el cuerpo técnico lo verá y te tomaran en cuenta. Llegó esa oportunidad y no me queda más que aportar mi granito al equipo”.

Así lo expresó el defensa quien de los 13 partidos del torneo ha jugado seis y cuatro como titular, suma 348 minutos, dos tarjetas amarillas y ya anotó un gol en el Clausura 2024.

EL DATO

Aldo Cruz jugó a préstamo con FC Juárez en el Apertura 2023.