Ante Chivas saldremos a proponer el partido: Jhon Murillo

Jhon Murillo, delantero del Atlético de San Luis, considera a Guadalajara un rival muy peligroso en su casa, pero sabe que si salen a proponer el partido podrán obtener un buen resultado.

"Desde el martes estamos ya enfocados en lo que el entrenador quiere para enfrentar a Chivas, que es un rival complicado en su casa, ya que es un equipo veloz, que ataca mucho, entonces la idea es contrarrestar esa velocidad, apretando desde la salida de ellos. Hemos trabajado mucho las fallas que tuvimos el partido pasado, el entrenador ha puesto especial interés en que nosotros no repitamos lo mal que hicimos, pero todo enfocado a Chivas".

Ahondó en torno a ese cotejo de la jornada dos que lo juegan el sábado 9 en el estadio Akron, "nosotros enfocados en lo nuestro, no pensar en el daño que nos pueda hacer Chivas, sino basarnos en nosotros e ir a proponer el partido, en busca de los objetivos que nos hemos trazado esta temporada de sumar la mayor cantidad de puntos. Entonces Chivas estará en su casa y nos atacará, por lo que abrirá espacios que debemos aprovechar".

Se le cuestionó si el entrenador Jardine, ahora que no está Berterame en la delantera, le ha pedido hacer otras funciones, a lo que el venezolano comentó: "Si el hecho de jugar con Berterame era una ventaja porque es un gran jugador, con el que me entendía mucho, pero también hay que decirlo que para esta temporada tenemos muy buenos refuerzos, y la verdad que el entrenador me pide más de lo mismo, que siga siendo veloz, desequilibrante, muy ofensivo por la banda. Estoy entendiéndome poco a poco más con los refuerzos, porque ya con Abel Hernández me acoplo muy bien. Creo que el que podamos jugar todos juntos dará pronto ese mayor rendimiento y cosas positivas para el equipo, porque tenemos muy buena delantera".

Sobre esa delantera, quien porta en los dorsales el número 7 enfatizó: "A diferencia del torneo pasado, creo que el equipo cuenta con más variables a la ofensiva, ahora hay buenos titulares y gente de experiencia que puede entrar de cambio, por lo que cualquiera puede jugar de inicio y no queda más que rendir, sino otro toma tu lugar".

LA FRASE

"Muy contento por la renovación de mi contrato, agradezco la confianza del Club y por el cariño de toda la gente siempre que salgo al campo", comentó Jhon Eduard Murillo Romaña, de 26 años.