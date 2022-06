Años de esfuerzo y sacrificio para estar en la cima: Paola Longoria

A pesar de que perdió algunas finales de varios torneos, incluso cayó en una mala racha, Paola Longoria supo levantarse y ceñirse la corona de campeona del tour profesional, el Ladies Professional Racquetball Tour (LPRT) por treceava ocasión.

Pero no solo eso, al sumar varios campeonatos en las fechas puntuables de esta temporada 2021-2022, la raquetbolista potosina alcanzó la cifra de 114 títulos en su carrera profesional, un récord impresionante.

"Detrás de cada historia de éxito hay años de esfuerzo y sacrificio", escribió Longoria López en sus redes sociales horas después de ceñirse la corona de campeona. "Han sido 13 temporadas como la número uno y ya 114 títulos profesional, que si tuviera que describirlos con una palabra, estos números serían disciplina".

Ahora le vienen dos eventos mundiales representando a México en raquetbol. / Cortesía FB Paola Longoria.

Y agradeció al Creador por darle salud, esa que en el 2020 se vio algo quebrada cuando contrajo Covid-19, al igual que su madre quien estuvo hospitalizada y grave, pero ambas salieron de ese mal trago.

"Gracias Dios por tanta salud, pasión, entrega y determinación en cada uno de mis entrenamientos, pero sobretodo en la competencia para lograr el triunfo. Sin olvidar mis infinitas gracias a mi familia, equipo multidisciplinario, patrocinadores, amigos y fans que me han acompañado en mi carrera deportiva por muchos años. Todos me motivan a sacar siempre mi mejor versión, sin ustedes no sería posible este sueño de seguir en la cima del ranking por 13 largos años", apuntó.

Y agregó "pero vamos por más porque esto no acaba con la finalización de la temporada de la LPRT, sino que se vienen dos torneos con selección mexicana, como son The World Games 2022 (Juegos Mundiales) que se realizarán del 7 al 17 de julio en la ciudad de Birmingham, Alabama, Estados Unidos, y en agosto el Campeonato Mundial de Raquetbol en La Loma Centro Deportivo en San Luis Potosí".

LA FRASE

"Vamos por más, ahora se viene representar a México en julio en los Juegos Mundiales y en el Campeonato Mundial de Racquetbol", declaró la potosina.

EL DATO

La próxima temporada de la LPRT abrirá con el Paola Longoria Experience 2022 en Aguascalientes, Ags.