Ana Karen López aportará experiencia a la zaga del Atlético de San Luis

Tras pasar momentos complicados en su estancia por Toluca tras sufrir problemas de salud, la experimentada defensa, Ana Karen López, llega al cuadro del Atlético de San Luis Femenil, buscando darle solidez en la parte baja del cuadro colchonero, donde han padecido problemas a lo largo de los torneos.

Tras debutar en Pumas, pasar por América y después Toluca, López arriba a tierras potosinas con la oportunidad de retomar ese nivel mostrado en su carrera “Es un equipo con jugadora relativamente joven que quieren aportar a la liga, con un club que tiene ganas de crecer y comenzar hacer historia.”

Su estancia en el Estado de México no fue lo mejor que ha vivido tras lesionarse y dar positivo en par de ocasiones a Covid-19, ahora con las rojiblancas busca alcanza las metas planeadas “He seguido trabajando y enfocada en los objetivos que tenía planeados, ahorita me siento en la mejor disipación de aportar al equipo.”

Consiente de la fragilidad mostrada en la defensa potosina en sus torneos, López se mostró segura de aportar el plantel “Mis años de experiencia, tuve una trayectoria de formación en universidad, olimpiadas nacionales, quiero aportarle esas ganas y esa hambre que puedes tener como persona para ayudar y motivar a las compañeras.”

Se dio tiempo para hablar de la inclusión de jugadoras extranjeras a la Liga MX Femenil y de la categoría sub 17 de desarrollo “Es increíble que ya tengamos competencia con las extranjeras eso nos crea competencia y debemos marcar territorio en el club; de la Sub 17, me encanta esa idea de ir formando a las niñas, para que cuando den el paso a la primera división estén preparadas físicas y mentalmente” finiquitó.