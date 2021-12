Ana Cecilia Aldrete completa el Maratón Internacional California

De nueva cuenta la potosina Ana Cecilia Aldrete cumplió otra de sus metas al completar con aceptable tiempo el Maratón Internacional California realizado en la ciudad de Sacramento en los Estados Unidos.

Aldrete Mejía portó el número 2496 y cruzo la meta con tiempo de 3 horas 09 minutos 03 segundos, para oficialmente ubicarse en la posición mil 508 entre los 7 mil 611 atletas que tomaron la salida.

La integrante del Quintanilla Team en la rama femenil, de las 3 mil 115 corredoras finalizó en la posición 290, en tanto que en su categoría 38 a 39 años, corrieron 553 y se ubicó en el sitio 58.

La atleta potosina de nueva cuenta completó otro maratón en su carrera deportiva. / Cortesía Cecilia AaMm.

Del por qué mencionamos que tuvo una aceptable participación, se debe a que ese tiempo la ubica como la tercer maratonista potosina, solo detrás de Cindy Meza Domínguez que tiene el récord con 2h45:09 realizado apenas hace dos domingos en el Maratón de la CDMX que terminó en sexto sitio general. Y de Gloria Ramírez, quien ganó ese mismo evento en 1988 con 2h47:10.

Y aunque Ana Cecilia realizó un bien tiempo, no superó su mejor marca personal que data del 25 de febrero de 2018 cuando en el Maratón de Tokio paró los relojes en 3h06:43, que le valió ubicarse ese año en el lugar 73 de las mejores maratonistas de México.

Vistosa la medalla que recibió Ana Cecy Aldrete en el Maratón Internacional California. / Cortesía Cecilia AaMm.

A pesar de eso, la potosina se quedó cerca y mencionó en sus redes sociales: "este era un evento planeado para el 2020, que la vida y mi cuerpo me permitió realizar este 2021. Y pues ahí voy, verdad, como si no me gustara".

En cuanto a los parciales que hizo Cecilia Aldrete en el Maratón Internacional California, el kilómetro 5 lo pasó en 22:30, el 15K en 1h0629, el 21K en 1h33:39, los 30K en 2h13:16, los 40K en 2h58:52, y cruzó la meta en 3h09:03, con un ritmo de tiempo de 7:13 en las 26.2 millas que completó.

EL DATO

La mejor marca de Cecilia Aldrete en maratón es de 3h06:43, y en California hizo 3h 09:03

