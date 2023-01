Damar Hamlin mejora en las últimas horas; ya no requiere el 100% del respirador

Damar Hamlin, safety de los Buffalo Bills, se ha ido recuperado poco a poco y mejoró en sus signos vitales en el transcurso de la madrugada del miércoles.

Dorrian Glenn, tío del jugador, reveló que ya no requiere del 100 por ciento del uso del respirador, lo que muestra un avance importante.

“Actualmente lo tienen conectado a un respirador, están tratando de que respire por sí solo, ya está a la mitad del uso.

“Lo estamos llevando día a día, aún están en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU). Lo tienen sedado y continúan administrando el tratamiento médico que le han dado hasta ahora”, mencionó Glenn en entrevista con Fox News.

Damar remains in the ICU in critical condition with signs of improvement noted yesterday and overnight.



He is expected to remain under intensive care as his health care team continues to monitor and treat him. — Buffalo Bills (@BuffaloBills) January 4, 2023

Aceptó que Hamlin aún está grave y los médicos están al pendiente del estado de salud “pero confiamos en que saldrá adelante”.

“Estoy muy agradecido con los médicos que han trabajado con él. Fue una escena sumamente aterradora de presenciar.

“Me hubiera sentido así sin importar de quien se tratara, pero que haya sido mi sobrino hace que el golpe sea aún mayor. Estoy agradecido de que aún esté vivo. Cuando salga de cuidados intensivos me sentiré mucho mejor “, sentenció.

Su salud ha mejorado: familia de Damar

En tanto, el periodista de ESPN, Coley Harvey, informó que una de las personas cercanas al jugador de los Bills le informó que su salud ha mejorado.

“Acabo de charlar con un amigo de la familia de Damar Hamlin. Según la familia de Jordon y Damar, los médicos obtuvieron durante la noche lecturas prometedoras que esperaban ver esta mañana. Jordan no pudo entrar en detalles, pero parece haber progreso“, concluyó.

Durante el Monday Night Football, Damar Hamlin sufrió un colapso y tuvo que ser reanimado en pleno campo de juego.

El incidente pasó en el primer cuarto y el encuentro entre los Bills ante Cincinnati Bengals se suspendió y no hay fecha para su reanudación.

