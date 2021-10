América rival que motiva y vamos a ganarles: Adam Bareiro

Para Adam Bareiro, delantero del Atlético de San Luis, el enfrentar a un equipo de los llamados grandes como es el América, es algo especial y ganarles representará una inyección anímica importante de cara a la recta final del torneo.

"Este es un partido diferente, vamos a jugar contra un equipo importante, obviamente es una motivación extra para nosotros; debemos salir a jugar con una ambición diferente porque se están acabando los partidos y los puntos son vitales para buscar un lugar en zona de liguilla que es nuestro objetivo primordial. Por eso saldremos a ganar", apuntó.

Ahondó que aunque América llegue como líder y con números positivos en calidad de visitante, debe San Luis salir al campo a hacer su partido. "Ellos juegan de igual manera de visitante como de local, pero más allá de lo que ellos tengan de bueno, es lo que nosotros hagamos en el partido, debemos hacernos fuertes en casa desde el primer minuto, si no perdemos la concentración los 90 minutos o más y metemos las que se nos presentan obtendremos un buen resultado ante ellos".

Se le cuestionó si solo el equipo se motiva ante los llamados grandes como Chivas, Pumas o Cruz Azul, con los que no han perdido, y con otros de menor peso han empatado o caído, el ariete argentino que llegó de refuerzo para este torneo fue claro:

Cortesía | Atlético de San Luis

"No dije que no nos motivamos jugar contra los otros equipos, todos son partidos importantes, pero cuando te enfrentas a los equipos grandes lógicamente hay una motivación extra, pero como profesionales debemos jugar cada partido al 100 y si no se han dado resultados positivos ante otros rivales son cuestiones del fútbol, no por falta de entrega".

Por último sobre el hecho de no ser un titular indiscutible en el equipo, lo atribuyó a decisiones del entrenador: "Como jugador tú respetas si el técnico te pone o no, él decide quién está mejor o de acuerdo a su estrategia. De mi parte estoy bien, trabajando de buena manera y siempre buscando poner mi granito para ayudar al equipo. Estamos entrenando de manera intensa y con una gran unión todos".

LA FRASE

"La ausencia de Germán (Berterame) ante América será importante, pero buscaremos que no pesé mucho", afirmó Bareiro.