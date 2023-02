América derrota sin problemas al Atlético de San Luis femenil

Sin emplearse a fondo, América derrotó 3-0 al Atlético de San Luis en el campo Centenario 5 en las instalaciones de Coapa en la Ciudad de México, partido de la jornada 7 del Clausura 2023 de la Liga MX Femenil.

Las tres anotaciones cayeron en el primer lapso por conducto de Katty Martínez, Sara Luebbert y Sophie Kaci, para darle tres puntos más a las azulcremas, que llegan a 17 y asumen el subliderato general. San Luis sigue sin ganar de visita, suma su cuarta derrota del torneo y se queda con 9 unidades.

Cortesía Atlético de San Luis

LAS ACCIONES

América saltó al terreno de juego con uniforme azulcrema y el once titular conformado por: Itzel Gonzáles (p), Andrea Pereira (c), Sophie Kaci, Casandra Cuevas, Katty Martínez, Montserrat Hernández, Eva González, Kimberly Rodríguez, Sabrina Enciso, Sarah Luebbert y Karen Luna. Dirigidas por el DT español Ángel Villacampa.

Atlético de San Luis de rojiblanco con: Nicole Buenfil (p), Karen Cano, Daniela Carrandi, Joana Robles (c), Natalia Gómez, Julissa Dávila, Estefanía Izaguirre, Vanessa González, Itzia Tenahua, Beatriz Parra y Martha Perarnau. El DT mexicano Fernando Samayoa.

Y tal como se esperaba las Águilas dominaron a placer los primeros 45+3 minutos, a pesar de algunas ausencia en su once titular. San Luis intentó defenderse bien y contragolpear con la española Beatriz Parra pero no le funcionó al cometer pifias defensivas ante la movilidad y calidad de las locales.

Cortesía Atlético de San Luis

Katty Martinez apenas al minuto 9 puso el 1-0 de cabeza en el área chica, después de varios rebotes. Aunque la jugada fue precedida de dos manos que la silbante no marcó, una por lado, que eran para anular esa jugada. Más tarde, Sara Luebbert al minuto 32 puso el 2-0 con un cabezazo seco, ganando la espalda a las defensas centrales, con centro parecido de Montserrat Hernández por izquierda. Y ya en el tiempo agregado, 45+2 las azulcremas definieron el partido con el 3-0 de la francesa Sophie Kaci, quien a centro raso solo tocó la pelota con pierna derecha, sin marca, y anotó. Así se fueron al descanso.

En la parte complementaria no cayeron más anotaciones, América solo manejó el partido, ya resuelto, y las visitantes aunque realizaron cambios en su once inicial no pudieron hacer nada, solo una opción clara de Bea Parra que debió ser gol, pero erró su disparo. Katty Martínez intentó anotar, pero la portera Nicole Buenfil se convirtió en la figura, al evitar al menos dos goles ya cantados para la delantera rival.

Cortesía Atlético de San Luis

La árbitro central, Katia Itzel García, tuvo un mal desempeño. Amonestó a Perarnau por las visitantes y Oregel de las locales. Le apoyaron bien en las bandas María Fernanda Ávila y Raúl Picazo.

EL DATO

En la jornada 8 Atlético de San Luis recibe a Tijuana el domingo 5 de marzo, a las 17:00 horas.