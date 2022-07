¿Alguien vio a "Santi" Giménez?, se perdió en el "Lastras"

Desde que piso suelo potosino se dudaba de si jugaría ante Atlético de San Luis, pero fue convocado para acompañar al equipo y “sentirse” quizás por última vez parte del plantel cruzazulino. Santiago Giménez fue el futbolista del día, donde todos los ojos estaban puestos en él.

Por la mañana en el hotel de concentración mientras desayunaba recibió al niño Matías, que padece una enfermedad grave, quería conocer a su ídolo, y el “Bebote” no se hizo del rogar, lo saludó, abrazó y platicó con el infante, se tomó fotos y le inyectó ese ánimo para seguir adelante.

Más tarde se enteró que sí jugaría quizás ahora si su último partido vestido de azul, con sus compañeros a los que seguramente extrañará y que en los últimos cuatro cotejos le pusieron esos pases para los goles que lo tienen aún de líder de goleo en la Liga MX.

Ya por la noche en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, su equipo durante el partido, en el primer tiempo, no fue el de otras veces, por lo que Giménez, quien curiosamente nació hace 21 años en Buenos Aires, Argentina, y que llegó a radicar a los 3 años a la Ciudad de México, no pudo brillar, se perdió, apenas tocó dos balones intrascendentes, a pesar de que anduvo movido a la ofensiva y bajando al medio campo, pero simplemente no le llegaron balones.

Luego en el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos sintió un dolor muscular, por lo que pidió el cambio y su lugar fue tomado por Christian Tabó. Se acabó su participación al minuto 48, ¿ahora si la última como cruzazulino?...

Ya al término del partido en la conferencia de prensa el DT Diego Aguirre de Cruz Azul manifestó que Santiago no tiene nada grave y salió por precaución, y se fue en silencio, sin dar declaraciones a la prensa.

EL DATO Santiago Giménez viajará a Rotterdam, Países Bajos, este miércoles.

