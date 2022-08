Alejandro Jiménez y su "gusto culposo" por los Mini Cooper

Charlar sobre automóviles con Alejandro Jiménez Landa, presidente honorario de Mini Asociados México, representa pasarse horas y horas hablando de modelos, años y vehículos de colección en el país y en el mundo.

Fotografías | Carshow

Pero la curiosidad era sobre el por qué su gusto por los Mini Cooper, ahora que los tendremos de visita en la capital potosina con la Reunión Anual por el XXX Aniversario de la asociación que preside. Esto nos dijo en entrevista exclusiva para El Sol de San Luis:

"La verdad me han preguntado mucho el por qué coleccionaba Mini Cooper y no Volkswagen, Ford, BMW u otros vehículos de marcas, pero todos en la vida tenemos una razón o lógica. Resulta que a los 9 o 10 años era un hijo mal portada, me peleaba mucho con mis hermanos. Hasta que llegó un día que mi mamá habló con un pariente y me mandaron para entretenerme y no andar de canijo, a trabajar en un taller mecánico.

Fotografías | Carshow

Pero ahí también empecé a hacer travesuras, y el dueño decidió que como me estaba portando mal me encerrarán en un coche, pero no me encerraron en un auto un día, sino que yo llegaba disque a trabajar y me decían, "usted es muy latoso, mejor váyase a su oficina".

Entonces me subía a ese auto de encierro que era nada menos que un Mini Cooper que estaba abandonado, sin caminar y reparar, y ahí me la pasaba encerrado, era como mi casa. Fue entonces que nació en mi el gusto por estos autos, como que se me tatuó en el corazón el recordar esa infancia, cuando de niño-jovencito me creaba mi mundo ahí dentro de ese auto.

Fotografías / Carshow

Así cuando hubo oportunidad por supuesto ya mayor, porque vengo de una familia de escasos recursos, de comprarme un auto inglés de esos lo hice y para mi fue una gran alegría, por lo que con el paso de los años me nombraron presidente honorario de Mini Asociados México, y hemos logrado muchas cosas, entre ellas contar con una revista digital llamada Mininews que llega a 18 países. Y todo esto ha surgido por un castigo de niño, es mi historia del por qué me gustan los Mini contestando a tu pregunta, pero además le añadiría que manejar un Mini Cooper es una sensación extraordinaria, es como si te subieras en la calle a un Go-Kart, no se parece en nada a otros vehículos".

¿Y cuántos Mini llegó a tener de su propiedad?, "Hasta 11 en mi colección pero eso fue hace años, ya que actualmente no hay para tener eso. Solamente me queda uno porque ya pasé esa época de chavo, ahora estoy más atento a mi esposa, hijos, nietos, nueras, toda mi familia que afortunadamente también les gusta todo esto. Me quedé con uno en especial del que en México solo hay tres. Es color verde agua del año 1965 y se llama el modelo Mini Moke, una versión rara que se fabricó en Birmingham, es una especie de coche playero sin puertas, tipo convertible para cuatro o cinco personas".

Fotografías / Carshow

Aprovechamos para preguntarle de cuántas personas tienen Minis e colección, "no debe haber más de 15 minis clásicos en la ciudad, muchos de ellos los tienen guardados a manera de colección, poco los sacan a pasear. Pero si hablamos de minis de nueva generación serán 100 personas en la capital del Estado".

¿Es oneroso tener un auto de colección?, "En el caso de los clásicos podemos decir que si porque recordemos que en el año 2000 se dejaron de producir y los que existen de colección vienen de los 60's y 70's a los que se les tiene que hacer muchas reparaciones y eso cuesta. De los Minis de nueva generación pues ya son costos accesibles porque los consigue uno en cualquier agencia automotriz y con piezas de reparación.

Por último, ¿cuál es el costo del Mini Moke que tiene?, "Sería difícil y jactante decir cuál es su precio actual, mejor que vengan a la exhibición del 7 de agosto en Plaza del Carmen y ahí lo verán en vivo y a todo color, hasta podrán tomarse la foto en él, se los prometo".

EL DATO

El Mini Moke o llamado "Mini Mula" inició fue fabricación en Longbridge, Birmingham, en los años 60's y terminó la producción en 1993 en Portugal.