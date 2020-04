Alberto Marrero mantiene positivo a coronavirus

Juan Alberto Marrero, Presidente del Club San Luis, sigue aún con los síntomas del coronavirus, pues una segunda prueba que le realizaron en esto días comprobó que el covid-19 se mantiene aún en su cuerpo.

En videoconferencia desde su domicilio en la capital potosina, donde se encuentra en cuarentena, comentó que tiene días malos y días buenos, pero lo maneja con optimismo.

"Ahora la verdad que me encuentro en términos generales bien, solo siento un poco de malestar general en el cuerpo, pero los síntomas más graves como fiebre, tos seca y dolor de cabeza han desaparecidos. Sin embargo, me realizaron una prueba más y me detectaron que sigo siendo positivo al coronavirus. Según dicen los doctores que está enfermedad es muy traicionera, de pronto puedes estar bien y luego mal, pero bueno, lo tomo de la mejor manera, siguiendo los cuidados que se requieren".

Confirmó que fue en el último viaje a España cuando fue al funeral de su abuelo que contrajo el coronavirus y que nunca esperó tener, pero mucho le ha ayudado a no estar grave su buena condición física ya que es una persona que realiza ejercicio diariamente y se mantiene bien alimentado, no padeciendo de alguna otra enfermedad.

"Lo mejor es que no contagié a nadie porque como lo dije en su momento, no sabía que traía ya los síntomas en aquel partido en casa contra Puebla. Afortunadamente no pasó eso por el bien de todos".

REANUDACIÓN DE LA LIGA

Por otra parte, en temas del equipo y de la Liga MX, se le cuestionó cual sería el mejor escenario que ve él para que se reanude el torneo Clausura 2020.

"Tenemos un chat de grupo todos los presidentes de los equipos, hemos tenido videoconferencias y ahí se han determinado tres escenarios para reanudar la liga, que es mediados o finales de mayo o principios de junio, pero todo depende de como evoluciona todo lo del covid-19 en México y la clave es abril para ver si la curva llega a su punto máximo y luego ya se empieza a normalizar todo".

JUGADORES QUE FINALIZAN CONTRATO

En caso de que el torneo se alargué más allá del mes de junio y algunos préstamos y contratos de los jugadores lleguen a su fin, que pasaría con ellos con respeto al Atlético de San Luis. Marrero Díaz fue claro:

"Con relación a nuestros jugadores, la fecha de finalización de contrato es el último día de mayo; en cuanto a los extranjeros FIFA ha dicho que buscará que los equipos prolonguen los contratos de los jugadores hasta que finalicen los actuales torneos o se anuncien que se cancelan. De los jugadores nacionales, pues ya lo platicaremos seguramente en próxima videoconferencia los presidentes de los equipos, pues aún tenemos tiempo para resolver eso, ya que estamos a inicios de abril".

REDUCCIÓN DE SALARIOS

En torno al recorte de salario en el plantel del Atlético de San Luis, como lo han hecho otros equipos, Juan Alberto explicó: "Nosotros hemos acordado tanto con jugadores como empleados, tener una reducción salarial, la misma que se hizo en Atlético de Madrid (70% de acuerdo a cada salario del jugador), seguimos la misma política porque dependemos de lo que nos marquen ellos que son los dueños, ya que aún no somos un club autosuficiente.

Sin embargo, agradezco a todos los jugadores y cuerpo técnico que hayan aceptado de buena manera esta medida de bajar los pagos, que a nadie le gusta eso, pero por solidaridad lo hicieron y les reconozco", agregó.

Y anunció que si el torneo Clausura 2020 se reanuda y se juega durante el mes de junio, "a todo el plantel se le pagará ese mes, aunque sus contratos hayan finalizado el último día de mayo, con el fin de que recuperen algo de dinero de la reducción que les estamos haciendo durante el parón, que ya no es recuperable. Eso ya está acordado con todos ellos y aceptado mediante documento".

Finalmente, Juan Alberto agradeció públicamente a todas las personas que se han preocupado por su salud y por los temas del club.