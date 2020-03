Alberto Marrero, arrepentido de acudir al juego

El CEO del Atlético de San Luis, Alberto Marrero, que el pasado lunes fuera diagnosticado con COVID-19, se dijo arrepentido de hacer presencia en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez el pasado sábado, fecha en el que su equipo enfrentó a Puebla FC, donde tuvo contacto con jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos.

En entrevista una entrevista realizada por ESPN, el presidente del equipo potosino, que se encuentra en convaleciente y en recuperación en su casa, se dijo tranquilo pues el estado crítico de la enfermedad ya pasó y espera estar en recuperación lo más pronto posible conforme avance la enfermedad.

“Entre en una fase complacida, me faltaba la respiración, la fiebre iba y venía; más que mi salud me mata el poner en peligro a jugadores, mi familia y demás” señaló el presidente rojiblanco.

Indicó que su preocupación fue el poner en riegos a jugadores y los asistente el día del juego ante puebla pues “mi dolor era de que estuve saludando a los jugadores no lo voy a negar, también a los de Puebla, a la gente que estaba en el estadio; después de todo era una responsabilidad de mi parte el no haber ido. Lo que me mata era poner en peligro a jugadores y a todos los asistentes ese día".

Respecto a las medidas que ha tomado después de dar positivo a COVID-19, Marrero comentó que ha estado en contacto con los médicos y en asilamiento para evitar la propagación de la enfermedad.

“He estado aislad, llevando medicamento, mucho paracetamol; como ya estoy pasando el pico de la enfermedad, a partir del domingo o lunes los dolores al respirar van a irse, después de aproximadamente una semana más ya eres inmune al virus, pero son de 25 a 30 días para estar al 100%".

Respecto a los jugadores y cuerpo técnico que se le hicieron la prueba, dijo que todos salieron negativos.

