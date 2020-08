Alan Van Rankin, satisfecho con su debut en San Luis

Contento con la experiencia de hacer su debut en la NASCAR FedEx Challenge 2020, durante su segunda fecha puntuable, en el Súper Óvalo de San Luis Potosí, se dijo el piloto capitalino, Allan Van Rankin.

El volante del auto marcado con el número 95 TJLogistics-PIPSA-AGAPSA señaló que su primera vez en el serial lo dejó satisfecho y orgulloso de poder competir con cualquier contra pilotos experimentados en esta categoría.

"Me sentí bien, me gustó que anduvimos rápidos en la práctica, aunque en la carrera no pudimos mantener el ritmo, pese a que el coche estaba muy bien, nos costó mucho mantener el paso de los líderes", señaló el capitalino.

"Estuvimos contentos de que pudimos terminar la carrera sin ningún percance y también contentos del debut en la categoría", subrayó Van Rankin Galland.

En ese sentido, el integrante de Marketing & Advertising consideró que la experiencia de hacer su debut en el serial fue extraordinaria, adaptándose en todo momento a las circunstancias.

"Es un óvalo muy demandante para los frenos y las llantas, pero nos adaptamos bien. Estuvo muy bien la experiencia, la categoría es muy competitiva, con muy buenos pilotos y equipos", expresó el joven piloto.

Finalmente, agradeció el apoyo de TJ Logistics, PIPSA y AGAPSA e indicó que espera seguir teniendo participación en el campeonato y que no le desagrada tener en un sólo día la práctica oficial, sesión de calificación y la prueba.

"No es malo el formato del evento en un día, a los equipos también nos conviene por el tema de costos, mientras nos permita la lluvia hay que aprovechar todo, la puesta a punto es difícil lograrla, pero es igual para todos", consideró Allan.

