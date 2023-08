Agresor del joven trabajador de Subway, no pertenece a la Asocación de Artes Mixtas

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la Asociación Potosina de Artes Marciales Mixtas APMMA A.C. informó que el agresor del joven trabajador no está afiliado ni pertenece a ninguna escuela de esa disciplina.

Daniel Solórzano Fernández, presidente de la Asociación Estatal, es quien firma el comunicado que emitieron luego de conocerse la salvaje golpíza que propinó un pseudo deportista que practica las artes marciales mixtas.

Ricardo Robledo Montagner (derecha), presidente de la Asociación de Lima Lama de SLP. / Cortesía INPODE.

Textualmente señala: "Con relación a la información publicada por varios medios de comunicación relacionada a la agresión que sufrió un joven trabajador potosino, al cual deseamos su pronta recuperación; lamentamos la situación y apelamos a que las autoridades del Estado intervengan.

Aclaramos que el agresor no está afiliado a nuestra Asociación y no pertenece a ninguna escuela afiliada, ni en proceso de ello. Además no representa los valores sobre los que se construye nuestra disciplina y que fomentamos en los atletas. Refrendamos nuestro compromiso con la juventud buscando favorecer la salud, el desarrollo de las capacidades físicas, motrices y cognitivas, así como fomentar la disciplina inherente a las artes marciales", concluye el escrito.

Cabe mencionar que también la Asociación de Lima Lama de San Luis Potosí también se pronunció al respeto sobre la lamentable situación del jovencito agredido.

"Por este medio me permito informar que el hecho de conocer al señor Fernando Medina, no quiere decir que tenga información sobre su paradero. Por lo que la comunidad artemarcialista solicita su comprensión y abstención de enviar mensajes al gremio. Solicitamos respecto tal y como lo solicitamos para la persona afectada. Seamos congruentes.

En nuestras academias damos valores y principios para la vida diaria, respeto, disciplina y perseverancia, humildad y empatía, entre muchos otros. Y esto no solo se aplica en el entrenamiento, ya que nos hace mejores personas ante la sociedad. Sepan ustedes que mi postura es que éste delito no quede impune. Y que este claro que repruebo enérgicamente este tipo de comportamientos", señala en un comunicado el Master Ricardo Robledo Montagner, presidente de la Asociación de Lima Lama de San Luis Potosí.