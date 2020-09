Afición recrimina el pobre torneo del Atlético de San Luis

Luego de sufrir la octava derrota del torneo y tercera consecutiva, la afición ha recriminado durante varias semanas, a través de las redes sociales del Atlético de San Luis, el pésimo torneo que ha tenido el equipo del que no se le ve pies ni cabeza en su accionar.

Desde la renuncia de Alberto Marrero hasta las comparaciones con equipos potosinos de antaño como Reales, Gladiadores, Club San Luis que cuando menos se entregaban y daban espectáculo, los seguidores del equipo han manifestado su enojo.

"Debería irse Marrero, el que ha tomado todas las malas decisiones desde que el equipo subió a primera ha sido él. La avalancha comenzó con el despido injustificado de Poncho Sosa. Te quiero mi San Luis pero solo vamos para abajo. Ojalá alguien de arriba se haga responsable de lo sucedido y empiecen a rodar cabezas. Si no pues empiecen a cuestionarse no solo pagar los 120 millones de pesos, si no vender al equipo porque cualquier afición se va a cansar de un equipo de perdedores. Y sin afición el futbol no es negocio", expresó Miguel Olvera Sosa, un fiel aficionado al equipo.

"Que triste es que los jugadores tengan estrellitis y no darse cuenta. Es como ir al Oxxo en estos momentos y no llevar cubrebocas. Mediocres", comentó Juan Carlos Castro Mora.

"Me duele decirlo pero mi San Luis no le mete gol ni al arcoiris, somos un cheque al portado y lo peor es que por malas compras de jugadores. Lamentable que la directiva desmanteló a ese equipo campeón del ascenso, con el que tendríamos más puntos que con el actual", señaló Marco Alvarado.

"Todo esto es culpa del DT que ya debería renunciar por vergüenza profesional, él formó al equipo, le trajeron a los jugadores que quiso y aún así no dan una, cada ocho días son las mismas explicaciones, entonces que no trabajan, no entrenan, que ya se vaya y se lleve a la bola de jugadores vividores que trajo", afirmó un molesto fiel seguidor Juan Pablo Estrada.