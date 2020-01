ADSL entre los 5 mejores de la liga MX Femenil

La histórica primera victoria obtenida en calidad de visitante por Atlético de San Luis en la Liga MX Femenil, las ascendió hasta la cuarta posición de la clasificación general.

Después de tres fechas disputadas, las colchoneras potosinas son las únicas que suman seis unidades en el torneo, solo debajo del tercer lugar que es Puebla con 7 puntos, y de las líderes y sublideres, América y Atlas, respectivamente, que marchan con marca perfecta de 9 unidades.

El top ocho lo completan en la quinta posición Guadalajara con 5 puntos, seguidas de Monterrey, UANL y Toluca en los lugares seis, siete y ocho, respectivamente, con 4 unidades.

Por el momento, San Luis tiene dos victorias (ante Santos Laguna y Pachuca) por una derrota (Pumas de la UNAM), sin empates, con seis goles anotados y cuatro recibidos para una diferencia de más dos anotaciones. Ál término del partido ante Pachuca, el director técnico del ADSL femenil declaró que el triunfo les da una gran alegría, "pero no debemos echar todas las campanas a volar, hay que ir paso a paso, por el momento se han hecho bien las cosas con relación al torneo pasado que fue de aprendizaje".

Ahondó que Pachuca tiene un gran equipo y así lo demostró, pero que afortunadamente sus jugadoras se plantaron con personalidad en un campo difícil, ante un rival experimentado, y supieron ahora si definir las opciones de gol.

"Ante Pumas nos faltó darle lectura al partido al momento de tener enfrente al rival y se perdió, ahora no ya que aplicó todo lo que se trabajó en la semana. No nos queda que buscar seguir por ese camino, nos viene otro partido difícil ante Chivas, pero vamos a salir igual, a ganar si no para que estamos participando", sentenció.