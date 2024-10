¿Adiós al boxeo en los Juegos Olímpicos? Esto dijo María José Alcalá en SLP

Luego de que se diera a conocer la posibilidad de que el boxeo saldría del programa de Los Ángeles 2028, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), pidió no adelantarse ni especular sobre el futuro de este deporte, pues aún falta reuniones en donde se determinará si continúa o no.

“El boxeo todavía tiene una etapa yo creo que se han especulado muchas situaciones que no coinciden con la versión correcta, tenemos que esperar a la siguiente asamblea del Comité Olímpico Internacional para ver como es el estatus de la nueva federación que se está integrando por los miembros del boxeo internacional entonces no hay que desesperados, no hay que hacer cosas que no nos corresponden y sobre todo el boxeo en México está muy bien, la Federación Mexicana de Boxeo está haciendo por propio y seguiremos siendo parte del movimiento olímpico”, comentó la titular del COM a El Sol de San Luis.

Son los boxeadores olímpicos, como la potosina Fátima Herrera, quienes están en la incertidumbre de saber si continuarán en un nuevo ciclo rumbo al 2028, a lo que María José Alcalá respondió: “Yo creo que no hay que adelantarnos a los hechos y por supuesto Fátima que es una extraordinaria atleta potosina, que queremos y admiramos muchísimo en el Comité Olímpico Mexicano, siempre estaremos velando por los intereses de los atletas”.

Mencionó que todavía hay un tiempo para que pueda cerrar el programa de Los Ángeles 2028 por lo que estarán atentos, aunque por ahora no hay una fecha para que se determine su futuro.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

“Tiene que reunirse el Comité Ejecutivo del COI para determinar todos estos temas y tienen que ir analizando cómo se va proyectando la nueva Federación”, mencionó.

Por otro lado, reiteró que existe una buena relación con Rommel Pacheco, nuevo titular de la Comisión Nacional del Deporte, pues es parte de la familia olímpica y confía en que colaborarán por el bien de los atletas.

“Nosotros estamos contentos que sea el nuevo titular de la CONADE, es un hombre con mucha academia, sensato, viene de ser un atleta siempre cercano a la comunidad, es parte de la familia olímpica y nosotros encantados, siempre vamos a colaborar y dispuestos a ayudar a todo lo que se requiera para que nos vaya bien a todos los del medio deportivo, ya hemos tenido conversaciones, ya estamos platicando y siempre dispuestos a que nos vaya bien a todos”, comentó.

María José Alcalá estuvo de visita en San Luis Potosí para la presentación del Gran Fondo Nairo Quintana a realizarse el 1 diciembre en la capital potosina y que reunirá a miles de ciclistas nacionales e internacionales.