Adelina Zendejas correrá la 5ta Carrera El Sol de San Luis 10K

Con apenas dos años y medio de practicar el atletismo de ruta y campo traviesa, Adelina Zendejas afirma que el correr y practicar deporte le ha cambiado la vida, al sentirse siempre motivada y con mucha alegría, por lo que aprovechó para invitar a las y los potosinos para que el 8 de diciembre participen en la 5ta Carrera Atlética El Sol de San Luis 3K y 10K.

“El hecho de promover eventos atléticos, como lo hace cada año en su aniversario El Sol de San Luis me parece algo acertado, porque entre más deporte se practique, tendremos niños, jóvenes y adultos sanos y con pensamientos positivos. El tener oportunidad de correr el próximo 8 de diciembre en las calles del centro histórico, con tus hijos, familiares o amigos es algo padrísimo, que pocas veces ya se puede hacer por tantos autos en las calles y la misma vida diaria. Así que participen, no importa si corren, caminan o trotan los 3 o 10 kilómetros, el ejercitarse trae muchos beneficios y quien quita que ese día lo hagan y les guste, y ya no lo dejen en un futuro”, agregó.

Al preguntarle cómo el deporte le ha cambiado su vida, Zendejas Lasso de la Vega señala: “Para mí el deporte ha sido base en mi desarrollo personal, me ha alejado del ocio y de pensar que no puedo hacer ya las cosas por mi edad, y lo digo con orgullo, tengo 41 años de edad, bien vividos y feliz, y al contrario de sentirme ya pasada de años, me hace sentirme motivada, además de que te rodeas de gente positiva, que es disciplinada, alegre, siempre activa y eso también se lo inculco a mis tres hijos que adoro, Marieta de 6 años, Romeo de 5 y Antonela de 3 añitos, sin olvidar a mi esposo Jaime.

Cortesía / Instagram adezlv

En mi caso, mis papás toda su vida también han hecho deporte, y eso me lo inculcaron desde niña, aunque solo lo hacía de manera recreativa para estar en forma física, desde hace dos años y medio a la fecha empecé a competir en carreras atléticas y eventos de crossfit, y he visto cambios positivos en mí. El deporte me da una paz interna y emocional, que creo lo proyectas para con los demás. La verdad que lo recomiendo mucho, no importa la edad que tengas, aunque sea media hora dedíquenle a ejercitarse, sea la disciplina que sea, háganlo poco a poco, luego diario y se darán cuenta de los cambios físicos y emocionales que tendrán”.

Nos detalla cómo fue que se inició en el atletismo. “Me inicie con Miguel León Acoltzin, un destacado atleta y entrenador del Club Campestre de San Luis, quien a la fecha me sigue asesorando, aunque también entreno con Pepe Cabrera en el equipo Juma. La verdad que cuando fui a mi primera competencia de medio maratón, la de Armadillo pensé que no iba a llegar a la meta, pero cual va siendo mi sorpresa que gané mi categoría master, de 40 a 44 años. Eso me motivó mucho a seguir corriendo y entrar a las carreras, de las cuales ya he ganado varias de un año a la fecha que he visto ya los cambios.

Mi favorito es correr Trail, como fueron las del Serial de Campo Traviesa de CAFAs, que este año gané. Me siento bien en los 30 kilómetros cuando hay que correr en senderos, y en cuanto a ruta en las calles, creo que son los 21 kilómetros, un medio maratón. Pero el 8 de diciembre correré los 10K de El Sol de San Luis, y mi meta será bajar de los 42 minutos.

Cortesía / Instagram adezlv

En cuanto a su más reciente evento en el que compitió, nos platica orgullosa: “Fui al Maratón de Berlín y pude completarlo en 3 horas 22 minutos 35 segundos, es la segunda vez que corro esa distancia y en ambos maratones me he sentido muy fuerte; pero si es impactante correr entre tanta gente, más de 30 mil personas haciendo deporte al mismo tiempo, es algo que no siempre se disfruta”.

Finalmente, le cuestionamos cómo combina el deporte con su vida diaria. “Me levanto tempranísimo, me voy a entrenar entre 5:30 y 6:00 de la mañana. Le dedico una hora más o menos en correr y estiramientos. Pero cuando voy a competir en un maratón son como tres horas las que entreno corriendo y gimnasio. Pensarán que solo hago eso pero no, me gusta atender mi casa, mis niños, mis cosas personales, etc, pero a la vez hago deporte como un ejemplo para mis hijos, que vean que con disciplina y constancia se logran las metas. El hacer deporte es como una terapia de relajación para mí, que me hace sentirme bien y estar alegre para mi resto del día y vida diaria”.

EL DATO

Adelina Zendejas, tiene 41 años, casada, con 3 hijos y desde hace 2 años y medio practica el atletismo.