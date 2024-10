Aceptables marcas y tiempos en el Gran Prix Potosí 2024 de Atletismo

Durante tres días se realizó con éxito el esperado Grand Prix Potosí 2024 de Atletismo, que tuvo competencias de pista y campo desde categorías preescolar hasta libres.

La pista sintética del estadio Plan de San Luis se llenó de atletas de la capital e interior del Estado, sin faltar de otras entidades, de equipos, academias y ligas que promueven el atletismo infantil y juvenil, e incluso participó un atleta juvenil de Belice.

Fueron tres días de intensa actividad con pruebas de pista con diferentes distancias, y las de campo en los acostumbrados lanzamientos, en las cuales se registraron buenas marcas y tiempos.

Los organizadores de la Liga Diamante de Atletismo, contaron con el apoyo del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, además de la administración del CDTAR Plan de San Luis a cargo de la exatleta potosina Yolanda González Moreno, quien por cierto, en la ceremonia inaugural recibió un merecido homenaje y reconocimiento por su destacada trayectoria deportiva, al ser una de las mejores atletas de la entidad.

Por lo que corresponde a los resultados oficiales, proporcionados por el comité organizador encabezado por el profesor Sergio Martínez, algunos de estos fueron:

100 METROS PLANOS: LIBRE VARONIL: 1er lugar Frederick Usher Jr., Belice, 11.62; segundo Obed Campos Hernández, Pioneros Delicia, Chihuahua, 11.74. SUB 18 VARONIL: 1er lugar Marcelo Javier Torres Vázquez, Univ. Monterrey, 12:02. SUB 20 FEMENIL: 1er lugar Salma Citlali Muñoz Jiménez, Gacelas SLP, 15.08. SUB 20 VARONIL: 1er lugar José de Jesús Torres Sepúlveda, Pioneros Delicias Chih., 12.11; segundo lugar Jonathan Ramírez Morales, Pioneros Delicias Chih., 12.13; tercero Nicolás Grimaldo Pérez, Corredores Huastecos, 12.63. FEMENIL JUVENIL: 1er lugar Merary Judith de la Rosa Zárate, San Nicolás, 14.93; segunda Karla Samantha Hernández Macías, Rivas Club de Xalapa, 15:03; tercera Dalia Berenice Rocha, Gacelas SLP, 15.10.

SALTO DE LONGITUD: FEMENIL JUVENIL: 1er lugar Sofía Hernández Núñez, San Nicolás, 3.70 metros; segunda Sofía García, Gacelas SLP, 3.46 metros; tercera Frida Otero Ávila, LRC, 3.27 metros.

600 METROS PLANOS: FEMENIL INFANTIL MAYOR: 1er lugar Abril Olvera Castañeda, Panteras Hueyotlipan, 2:01.70; segunda Ana Sofía Olivares Tovar, Mayitos, 2:02.68; tercera Marina Valdez Gaspar, Corredores Huastecos, 2:04.89. INFANTIL MAYOR VARONIL: 1er lugar Axel Rubén Olvera Valencia, Bios Athletics Tula, 2:01.64; segundo Alexander Hernández Sánchez, Panteras Hueyotlipan, 2:03.49.