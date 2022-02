Academia "San Luis" tendrá Festival de velocidad de atletismo

Este viernes 25 la Academia "San Luis" de pista y campo llevará a cabo un Festival de velocidad con el fin de seguir promoviendo el atletismo entre los niños, jóvenes y adultos tanto convencionales como con capacidades diferentes.

Vicente Torres, director de la Academia, dio a conocer que el evento arranca a las 17:00 horas en la pista de la Unidad Deportiva Universidad, sede de la Academia que cuenta con el respaldo del Departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Deporte Municipal de la capital y de la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí.

El profesor Vicente Torres está al frente de la Academia "San Luis" de pista y campo. / Cortesía AAESLP.

En esta ocasión será únicamente con prueba de velocidad, en la Infantil A con 50, 100 y 150 metros planos; Infantil menor con 75, 100 y 300 metros planos; Sub 16 con 80, 150 y 300 metros planos; Sub 18, Sub 20, Abierta y capacidades diferentes con 100, 200 y 400 metros planos. Todas en ambas ramas y teniendo derecho cada atleta a competir únicamente en dos pruebas individuales.

Se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada pruebas y rama. Mencionar que el evento no es gratuito, tiene un costo para atletas afiliados y no afiliados.

Cortesía | Asociación de Atletismo del Estado de San Luis

Como en todos los eventos se les solicita a los participantes y asistentes respetar el protocolo de salud que se aplica, con uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, sana distancia y sobretodo lavado constante de manos con su gel personal.

Torres Valencia aprovechó para invita a todos los niños, jóvenes y adultos que deseen practicar el atletismo de pista y campo para que se integren a las clases que ofrece la Academia "San Luis", la cual tiene actividades los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 16:30 a 18:30 horas en la Unidad Deportiva Universitaria. Las clases son para principiantes, intermedios y avanzados, con invitación abierta.

EL DATO Cada atleta podrá participar como máximo en dos pruebas individuales en su respectiva categoría y rama

