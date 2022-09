Academia de pista y campo San Luis inaugurará temporada 2022

Todo está listo para que este sábado 24 de septiembre se ponga en marcha la temporada 2022 de la academia de pista y campo San Luis, que tiene su sede en la Unidad Deportiva Universitaria.

Esta Academia surge de la sinergia que han hecho el Ayuntamiento capitalino, Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí, y que nació el año pasado.

Vicente Torres Valencia, presidente de la AAESLP y director de la Academia, informó que el evento del día 24 es la etapa 1 del serial para los atletas de la capital, que servirá para ir conformando el ranking municipal y de esta manera ir definiendo la pre-selección rumbo al Estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2023.

Cortesía | Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí

Por este motivo han abierto la invitación a todos los clubes y atletas que deseen participar en la rama varonil y femenil de las categorías siguientes: Pre Infantil (2017 y menores), Infantil Especial (2015-2016), Infantil A (2013-2014), Infantil Menor (2011-2012), Sub 16 (2008-2009-2010), Sub 18 (2006-2007), Sub 20 (2004-2005), Abierta (2003 y mayores), Discapacidad y Silla de Ruedas.

Las acciones inician a las 8:30 horas y se tendrán pruebas de pista y campo para las diferentes categorías, con sus respectivas distancias acordes a la edad. En cuanto a discapacidad se tendrán 100 metros planos, salto largo y lanzamiento de pelota, mientras que para silla de eudas 400 y 1500 metros planos. Asimismo en Pre-Infantil se tendrá un circuito con 300 metros planos, salto largo y lanzamiento de aro, en tanto que en Infantil Especial con 50 metros planos, salto largo y lanzamiento de pelota, mientras que en Infantil A con 75 metros planos, salto largo y lanzamiento de pelota.

Cortesía | Asociación de Atletismo del Estado de San Luis Potosí

En las otras categorías habrá desde 150 metros planos, hasta 200, 800, 1500 y 5000 metros planos, así como salto largo, impulso de bala, lanzamiento de jabalina y de martillo.

EL DATO Se premiará con medalla a los tres primeros lugares de cada prueba y rama

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí