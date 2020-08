Academia CB Santos continúa destacando en el Torneo FLB

Gran desempeño es el que continúa mostrando la Academia de CB Santos de San Luis dentro del Torneo Internacional Virtual de Habilidades organizado por Fusión Latinoamericana de Baloncesto, donde la quinteta potosina tomó parte en la jornada sabatina en las categorías Sub 12, Sub 15 y Sub 17.

En la categoría Sub 12, los potosinos enfrentaron a la escuadra de Club Bears de Ecuador quien se impuso 59 a 60, en un buen desempeño realizado por la quinteta tunera conformada por Joshua Castro, Alex Cuellar, Lucina González, Máximo Soriano y Pablo Hams.

En lo que respecta a la categoría Sub 15, la quinteta integrada por Daniel Rendón, Allison Osorio, Santiago Bañol, Santiago Enoc Amaya y Miguel Salinas, se midieron ante los Warrios de Colombia, siendo estos superiores a los potosino que finalizaron 54.20 a 56.60;

Donde se llevaron el triunfo los potosinos fue en la categoría Sub 18 el rival fue su similar de Altavista de Colombia al cual vencieron 65.60 a 63.40; CB Santos estuvo representado por Daniel Bohorquez, Enrique Martínez, Nicolás Buitrago, Alejandro Sánchez y David Aristizabal.

Estos enfrentamientos continuarán en diferentes categorías, con el que se busca fomentar el desarrollo correcto de las habilidades del deporte ráfaga entre los jóvenes participantes.

