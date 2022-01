Abel Hernández quiere ser referente en el Atlético de San Luis

Abel Mathías Hernández Platero, nacido el 8 de agosto de 1990 en Pando, Uruguay, fue presentado oficialmente a la prensa como refuerzo del Atlético de San Luis, por lo que afirmó que optó venir al fútbol mexicano porque compatriotas suyos le dieron buena referencia de la Liga y siempre estuvo en sus planes jugar alguna vez en nuestro país.

Fue Iñigo Regueiro, director deportivo del Club, el que le dio la bienvenida en la sala de prensa del estadio Alfonso Lastras Ramírez y entregó la playera auriazul con el número 9 que portará en los dorsales el delantero uruguayo.

Al tomar la palabra Abel Hernández comentó "venir al fútbol mexicano es un nuevo desafío para mi carrera, he pasado por muchos países, ligas muy competitivas y el estar ahora en México es un objetivo que tenía planteado en mi carrera. Me llama mucho esta liga porque juegan por acá muchos uruguayos que me hablado bien de lo que se hace por acá, se que algunos han triunfado y bien, por lo que espero poder corresponder a la confianza que me está dando el club e intentar convertir goles que siempre es importante, y más hacer dupla con Germán Berterame que es un gran delantero, goleador el año pasado y espero que así sea más fácil jugar con él que tiene una gran capacidad como jugador".

El delantero uruguayo opinó que poco a poco se va adaptando al equipo y ciudad. / Cortesía ADSL.

Explicó que sí ha tenido oportunidad de ver el fútbol mexicano, "se que es muy dinámico, con muchos espacios y para el delantero eso es importante". En cuanto a cómo va su adaptación y que ha platicado con el plantel, el ariete de 1.86 metros de estatura y 31 años de edad, señaló: "No he hablado mucho con mis compañeros, hasta hace unos minutos tuve oportunidad ahora que entrenamos pero vamos bien, me siento a gusto y contento. Me está costando mucho el tema de la altura, aún lo resiento en los entrenamientos que he tenido, pero creo que en poco tiempo podré ya estar a las ordenes de lo que me indique el entrenador y poder aportar lo mío dentro de la cancha", apuntó.

EL DATO

Abel Hernández ha jugado para equipos en Uruguay, Italia, Inglaterra, Rusia, Catar, Brasil y Portugal.

La información deportiva más reciente que "El Sol de San Luis" tiene para ti; haz click aquí