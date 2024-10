Abejas empata la serie al ganar 105-98 a Santos del Potosí

Con una derrota finalizó Santos del Potosí la fase regular, al caer 105-98 ante Abejas de León, en la jornada 32 y última, de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, LNBP.

La afición cuerera pudo festejar en el último partido de la temporada regular un triunfo de su equipo en casa, en el gimnasio CODE I, que lució una buena asistencia, luego de varios meses de no poder sumar de local, lo que trajo que está temporada para las Abejas fuera negativa con apenas 8 victorias por 24 derrotas, en 32 partidos, para un total de 40 unidades, ubicándose en la penúltima posición de la tabla general, lugar 15.

Cortesía / Santos del Potosí

Santos del Potosí peleó hasta el final pero no le alcanzó para sumar un último triunfo, quizás sin mucha motivación, ya que ganaran o perdieran no se movían de la posición once de la clasificación general, por lo que cerraron con 46 puntos en 32 partidos, 14 victorias y 18 derrotas.

Los parciales del cotejo fueron todos a favor de León, por 29-25 en el primer cuarto; 56-47 en el segundo periodo; 68-70 en el tercero y final 105-98.

Con este resultado, Santos enfrentará al sexto lugar de la tabla, Dorados de Chihuahua, que ganó su último partido en casa a Lobos Plateados BUAP por 101-76.

De acuerdo al sistema de play in, la serie es a ganar dos de tres partidos, los dos primeros en casa del mejor ubicado en la tabla general.

Así que Chihuahua recibe a San Luis Potosí, el domingo 20 y lunes 21 a las 20:00 horas, ambos días. Y de ser necesario, disputan el tercer juego en la capital potosina el miércoles 23 de octubre.

Cortesía / Santos del Potosí

Estás fechas habrán de confirmarse mañana por la Liga, aunque es casi un hecho que así se juegue, ya que el sábado 19 que inician las series de play in, el Domo de Chihuahua estará ocupado por otro evento ya agendado, por lo que al día siguiente arrancarían los partidos entre Dorados y Santos.

Por último mencionar que Tjader Fernández salió con un golpe en el ojo, que lo hizo abandonar el partido, habrá que ver si no es de consideración esa lesión.