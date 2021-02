A San Luis le tengo un especial cariño: "Chaka" Rodríguez

En conferencia de prensa Luis "Chaka" Rodríguez, defensa lateral titular de Tigres de la UANL expresó que tiene gratos recuerdos de su paso por el fútbol potosino, ahora que enfrentarán al Atlético de San Luis este jueves.

"He estado en varios equipos en mi andar por el fútbol mexicano, San Luis es uno de ellos al que le quiero mucho y lo recuerdo porque estoy agradecido ya que me dieron en aquellos años la oportunidad de jugar en primera división, luego de que debuté con Rayados de Monterrey fueron mi segundo equipo en el máximo circuito. La ciudad es hermosa y la gente me trató muy bien, ahora ya son otra institución pero les expreso mis respetos y mi agradecimiento por ese tiempo tan agradable que pasé en San Luis Potosí".

Deportes Impartió Jorge Hernández Gárate curso de equitación y rejoneo

Y es que "Chaka" como le apodan fue jugador del Club San Luis donde tuvo oportunidad de jugar en la Sub 20 y en Primera División, tanto en Liga como en Copa, en cuatro torneos Clausura y Apertura 2012 y 2013, para después de año y media emigrar junto con la franquicia a Jaguares de Chiapas y posteriormente llegar a Tigres de la UANL.

Lamentó el zaguero no poder estar este jueves en el once titular con Tigres, ya que no fue convocado luego de confirmarse una lesión por contusión en la rodilla derecha con desgarro muscular del vasto lateral derecho, que lo mantendrá en observación por espacio de quince días.

Quienes si fueron convocados por Ricardo "Tuca" Ferreti para enfrentar a San Luis este jueves por la noche son: Nahuel, Salcedo, Carioca, Sierra, Gignac, Nico, Reyes, Purata, Venegas, Fernández, Cruz, Pizarro, Aquino, Fulgencio, Quiñones, Dueñas, González, Juan Pablo y Ávalos.

EL DATO

Los jugadores que causaron baja para enfrentar a San Luis fueron: Hugo Ayala, Francisco Meza y Luis Rodríguez.

Te puede interesar esta nota: Comisión Disciplinaria de la Femexfut alista resolución del supuesto caso de racismo