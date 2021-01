A pesar de las derrotas, hay confianza en Leonel Rocco

Visiblemente molesto se notó Leonel Rocco, timonel del Atlético de San Luis, en la rueda de prensa al término del encuentro donde su escuadra cayó 1 gol por 0 ante Necaxa, en la jornada 2 del Torneo de Guardianes 2021 de la Liga MX.

Después de que su escuadra jugara con un hombre de más en el terreno gran parte del segundo tiempo y que en los minutos finales Pablo Barrera fallara el penal que significaba el empate para los potosinos, el timonel uruguayo se notó visiblemente inquieto al responder las preguntas.

Deportes Actividades deportivas en SLP, reducidas al 25% a partir del lunes

“Me voy con un dejo muy amargo por el resultado, prácticamente no se pudo jugar al futbol, el segundo tiempo, somos un equipo muy intenso, si bien erramos un penal al final del partido, la entrega de los muchachos fue total y estoy sumamente satisfecho, pero tenemos que mejorar muchas cosas.”

Añadió que el trabajo es la receta para salir del mal arranque de este campeonato “los muchachos están dolidos pero enteros, en la interna del grupo sabemos cómo estamos trabajando y estamos convencidos de cuál va a ser el resultado final.”

Dejó en claro que las desatenciones son los que están afectando al plantel potosino “en lo mental, la entrega y lo fisco están espectacular, nos faltan cosas, los errores nos están costando caro, del juego no se puede sacar un balance pues fue un encuentro sumamente cortado y que salió un partido que a mí no me gustó.”

Con respecto al debut de Damián Batallini destacó su entrega al igual que la de todo el plantel “viene de una lesión larga de recuperar, es un jugador que nos va a dar una potencia importante, son sus primeros minutos, hay que dar un poco de tiempo a que se adapte a lo que necesitamos, al igual que todos los muchachos del plantel, desafortunadamente estas dos primeras jornadas nos avalan” concluyó.

Te puede interesar esta nota: Tarde o temprano nueva cepa de Covid-19 entrará a SLP