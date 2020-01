A evitar la violencia en Aguascalientes: Germán Berterame

El mediocampista argentino del Atlético de San Luis, Germán Berterame hizo un llamado a los aficionados potosinos para que disfruten el partido y eviten cualquier brote de violencia allá en Aguascalientes.

"Por ahí me platicaron que existe cierta rivalidad o mucha con Necaxa, y mi mensaje es que nuestra afición que asista al estadio disfrute el partido, el futbol es un deporte que no tiene porque haber violencia, si gritas un gol hacerlo con toda la fuerza pero no ofendiendo al rival, y quien resulte ganador respetarlo, pues al final es solo un juego".

Recordar que años atrás ya se han registrado violentos enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos, por lo que se espera que el domingo 26 que se enfrenten potosinos y hidrocalidos no se presenten.

"Ya hubo el caso de suspender un estadio (Jalisco) por grito homofóbico, algo que no me había tocado ver, por lo que también en ese sentido espero que el comportamiento tanto de la gente de Aguascalientes como de San Luis sea respetuosa con quienes asistan y jueguen el partido", agregó.

Ya en cuestiones futboleras, el playera número siete dijo: "Nosotros debemos olvidarnos de que los entrenadores conocen mutuamente a los equipos, debemos ir a hacer lo que nos diga nuestro técnico, de buscar el partido y seguir con esa motivación que nos dio el haber obtenido el empate y triunfo en las dos primeras jornadas, en las cuales el equipo se mostró bien y esperemos seguir por ese camino del éxito".