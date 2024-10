5ta Carrera Atlética El Sol de San Luis: solo quedan 2 días de preventa

¡TRES DÍAS!... son los que quedan de preventa a 350 pesos la inscripción para la 5ta. Carrera Atlética El Sol de San Luis 3K y 10K que se realizará el 8 de diciembre, a las 8:00 horas, con una atractiva premiación en efectivo de 150 mil pesos en todas las categorías en ambas ramas.

Niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad pueden participar en la carrera de convivencia de 3 kilómetros, caminando, trotando o corriendo por el centro histórico de la capital, o en los 10 kilómetros que son para corredores recreativos y de competencia, con premios en efectivo por edades, y también con ruta por las principales calles de la ciudad.

Entre las novedades de esta quinta edición, es el regreso de las categorías cada cuatro años en ambas ramas, además de que se incluye la de 70 años y más, y todas tiene premios en efectivo para el primero, segundo y tercero.

Tanto para los atletas de alto rendimiento como corredores recreativos, reciben su kit completo con playera Nemik manga larga, número con chip, medalla conmemorativa al cruzar la meta y regalos de los patrocinadores.

Si no te has inscrito, hazlo en estos tres últimos días de preventa en los siguientes puntos de inscripción: EL SOL DE SAN LUIS: Avenida Universidad 565, colonia Centro, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a 14:00 p.m. Los domingos de 10:00 a 13:00 horas, únicamente.

También en SALVAJES OUTDOOR: Av. Parque Chapultepec 1000. TEIGSA: Calle Acerina 1372, Colonia Valle Dorado. BALAM: Av. Colorines 532, Prados Glorieta. CAPI FERREPAPE: Avenida Románica 125, Villa Magna. DULCERÍA LA ESTRELLA: Calle 2a. de Oriente 222, Central de Abasto, Av. Fleming 2518, Progreso. SWEET VEGAN: Av. Nereo Rodríguez Barragán 1385, Col del Valle.

PAPELERIA LA PAPE: Damián Carmona 1295. LOCAL COYOTE: Karakorum 410, Lomas 4ta. Sección. ASV: Mar Rojo 129, fraccionamiento San Juan. BROTHER BIKE SHOP: Avenida Tatanacho 799, fraccionamiento Tangamanga. Y en línea https://tutiempoatiempo.net/carrera-el-sol-de-san-luis-2024/

El dato

350 pesos el costo de preventa durante todo octubre. En noviembre sube a 400 pesos.