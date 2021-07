¿Ya tienes plan para esta semana? acá algunas ideas que puedes hacer en SLP desde mañana

"Los que se fueron, los que llegaron” por Javier Cravioto en el Museo del Ferrocarril

Se invita a la actividad Maridaje Literario “Los que se fueron, los que llegaron” a cargo del escritor Javier Cravioto Padilla en el Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona”. Esta presentación se llevará a cabo mediante Facebook Live de este museo en punto de las 18:00 horas, el Jueves 08 de Julio.

Cortesía | Javier Cravioto Padilla

Javier Cravioto Padilla es filósofo, escritor y columnista, nacido en la CDMX en 1962, graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica, su escritura es dirigida a la poesía y los ensayos, columnista semanal en el blog Dedog en donde escribe sobre temas políticos y colaborador quincenal en Revista Polemón.

Autor del libro de poesía “Los que se fueron, los que llegaron” de Editorial Abismos, poemas con espíritu de nostalgia, de “saudade” en el sentido de resolver en el pensamiento la distancia en el tiempo. Del cual se presenta esta edición del maridaje literario. Además, es autor del libro de poesía “Teoría de una vida difunta”, y actualmente se encuentra en la revisión final del título: “Tríptico amarillo”, un estudio que reúne tres temas, con tres formatos: ensayo, poesía y novela corta o cuento.

Nothing is what it used to be de Ricardo Luévanos; próxima exposición del MAC

Se llevará a cabo la inauguración de la exposición "Nothing is what it used to be" (Nada es lo que solía ser) de Ricardo Luévanos en el Museo de Arte Contemporáneo el día 09 de julio a las 20:00 horas.

Cada una de las piezas de Ricardo Luévanos, está basada en anotaciones personales sobre antiguas lecturas escritas por filósofos chinos, trasladadas a una estética contemporánea.

Cortesía | Ricardo Luévanos

El libro tibetano de la vida y la muerte, el Tao y el Ching son algunos textos, tomados en cuenta para dar esperanza a la humanidad, por medio de sabiduría milenaria en tiempos difíciles. La muestra se basa también en la imposibilidad del regreso. El pasado lo hace posible, a lo que nunca fue, y qué pasaría si pudiéramos volver.

La obra está cimentada sobre la idea de la mutación; de una línea o trazo original, se desprende la dualidad, lo que está arriba y abajo, el yin y el yang, lo femenino y lo masculino, lo evidente y lo oculto. Como segundo punto está la fuerza que tienen las imágenes ya que todas pueden ser aplicadas a problemáticas o interrogantes de la vida cotidiana del ser humano.

Esta será la primera inauguración presencial protocolaria que el museo lleve a cabo, después del periodo de contingencia; aun así, el ingreso estará controlado y la capacidad máxima de asistencia será del 75%, con uso obligatorio del cubrebocas, toma de y gel antibacterial.

Invita CEART SLP a talleres de iniciación y actualización en artes visuales

La inscripción podrá realizarse de manera virtual en el portal institucional, o bien de manera presencial en las instalaciones del Ceart, hasta el 09 de julio 2021.

Interesantes propuestas de iniciación y actualización artística se estarán impartiendo en el Centro de las Artes de San Luis Potosí a través de los talleres en la disciplina de artes visuales que, a partir de la vigente oferta académica de verano, regresa en modalidad presencial con opciones como fotografía digital, pintura, monotopia y collage, así como ejercicios de lectura sobre la obra artística.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

Fotografía digital: aprende a usar tu cámara digital, es un taller en modalidad de iniciación que será impartido por Ricardo Sierra Arriaga con el objetivo de que los participantes conozcan los principios básicos de la fotografía digital, así como el uso y manejo de herramientas de programas de edición de imagen; dirigido para mayores de 16 años, el taller será impartido en un periodo del 19 al 23 de julio, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h

La forma de ver: ejercicios de lectura sobre la obra artística, es otra opción de formación artística en donde se busca que los participantes reconozcan las características específicas de los fenómenos visuales en la obra personal, a través de la revisión de teorías y autores, para experimentar de manera práctica sobre las producciones individuales; este taller será impartido del 19 al 23 de julio, bajo la instrucción de Nicolás Minelli Elvira, en un horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h.

Por su parte, Verónica Gómez Guerrero estará al frente del taller Monotipia y collage como recursos de construcción de imagen, donde los participantes aprenderán a componer y a construir originales gráficos a partir de procedimientos de la estampación única y sobreposición de diferentes materiales impresos para la creación de piezas en técnica de collage; dirigido a mayores de 16 años, se llevará a cabo del 26 al 30 de julio, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h

Finalmente se llevará a cabo el taller de Pintura con gouache y acabados con tintas, a cargo de Juan Carlos Martínez Mejía con la intención de que los participantes conozcan y apliquen las propiedades del color, sus matices y pesos, entendiendo las temperaturas y sus efectos en el impacto cromático, por medio de la técnica del gouache, como complemento de masas y fondos que serán intervenidas con tinta china definiendo contornos y formas; de igual manera en este taller podrán participar mayores de 16 años, en un periodo del 16 al 27 de agosto, en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 h

La información completa sobre estos y la totalidad de talleres en todas las disciplinas, se encuentra disponible a través de www.ceartslp.gob.mx donde también es posible llevar a cabo la inscripción en línea a partir de este 28 de junio, o bien podrá realizarse de manera presencial en las instalaciones del Ceart, en un periodo del 28 de junio al 9 de julio de 2021, de 10.30 a 15.30 horas. Para más informes se pueden consultar también las redes sociales del CEARTSLP.

Actividades en el Museo Francisco Cossío

Como parte de las acciones de registro, conservación y difusión del patrimonio potosino que realiza la Dirección de Patrimonio Cultural el día de mañana miércoles 07 de junio se presentará el libro "Juan Blanco y mundo" a las 18:00 h, entrada libre, cupo limitado.

Angélica Maldonado | El Sol de San Luis

El domingo 11 de junio a las 12:00 h, se llevará a cabo la Actividad Familiar “Metamorfosis: Del arte clásico al arte abstracto”, durante la cual se realizará un recorrido por la más reciente exposición temporal del Museo Francisco Cossío, "Metamorfosis", donde conocerán la obra de Alejandro Reyna y Carla Delsol. Al término del recorrido, realizarán una obra de arte con pinturas acrílicas, recuperando los temas y conocimientos adquiridos durante el recorrido guiado. Cuota de recuperación $140 por familia de máximo 4 integrantes, $45 individual, cupo limitado. Informes e inscripciones: WhatsApp (444)849 1648 y actividades.mfc@gmail.com

Se le recuerda al público en general que las inscripciones a los cursos y talleres de verano siguen abiertas, como danza, artes plásticas, teatro, escultura, yoga, inteligencia emocional, historia del arte, cine, curso de encuadernación artesanal básica, colecciones y museos, historia del arte mesoamericano, taller de modelación en barro, baile latino, salsa y bachata, introducción al dibujo y acuarela, taller herbario poético, inglés conversacional, japonés, portugués, inglés infantil y alemán.

La Escuela Industrial Militar como proyecto de Estado en SLP durante el porfiriato

La Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, invita a la presentación del libro “La Escuela Industrial Militar como proyecto de Estado de San Luis Potosí” de René Alfredo Torres Nava, ganador del Premio 20 de Noviembre, en la disciplina de Investigación Histórica “Francisco Peña”.

Esta presentación se llevará a cabo este miércoles 7 de julio a las 18:00 h, en el Patio del Centro Cultural Julián Carrillo. Entrada libre, cupo limitado. La actividad está organizada por la Dirección de Premios y Concursos de esta misma Secretaría.

