Valeria Gómez, la talentosa cantante de ópera potosina que destaca a nivel internacional

Presente en Palacio Municipal, después de haber participado en la prestigiosa sala de conciertos del Carnegie Hall de Nueva York, Valeria Gómez Pineda de 12 años, agradeció el apoyo del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí por impulsar su carrera, y dio a conocer que seguirá con su carrera de ópera preparándose para seguir representando a México a nivel internacional.

Daniel García Álvarez de La Llera, director de Cultura Municipal, indicó que Valeria Gómez ya no es una joven promesa, es una cantante de ópera que se ha consolidado y detalló uno a uno los premios que ha ganado en los últimos años:

“Primer lugar en la edición 2021 del American Classical Young Musician Award; Segundo lugar en su categoría en el concurso internacional London Classical Music Competition, abierto a todo el mundo; Segundo lugar en su categoría en el Golden Clasical Music Awards, este último fue la que la llevó a Nueva York al Carnegie Hall a representar a México”, indicó el titular de Cultura.

Martha Negrete Moreno, reconocida maestra de canto ha trabajado con Valeria desde los 6 años, momento en el que detecta que tiene muchas cualidades, “lo que me impulsó a enseñarle las técnicas de canto para este tipo de música; no nos ha defraudado ni a San Luis, es muy responsable y estudiosa diariamente, la clave del éxito de Valeria es su constancia y su disciplina, que no pueden ir separadas del talento” agrega su maestra de canto.

Presente en la ceremonia, la presidenta de la Comisión Permanente de la Comisión de Cultura, Recreación, Deporte y Juventud del Cabildo, Daniela Cid González, se mostró gratamente sorprendida por la Valeria y a la maestra Martha Negrete de quien sabemos que es una institución. Este tipo de buenas noticias son esperanzadoras después de un escenario de contingencia, en el cual, irónicamente, lo que nos mantenía vivos era la música”, agregó Daniela Cid.

Semblanza de Valeria Gómez Pineda

· Nace el 20 de mayo de 2009, en San Luis Potosí.

· Desde pequeña se decantó por el canto a los 6 años, iniciando estudios con la Maestra Martha Negrete, Directora del Estudio Bell Canto.

· Forma parte del Coro del Estudio Bell Canto y se presenta con sus solistas, estudiando y mostrando repertorio que transita entre la ópera y la música popular.

· Estudia algunas sonatas de Muzio Clementi para mejorar su técnica pianística.

· Cursa el tercer año en la Escuela de Iniciación Musical Julián Carrillo de la ciudad de San Luis Potosí.

· Clase de Puntas en ballet en la academia “Casa Taller de la Danza y el Ballet”, con la Maestra Neri Fernández.

· Cursa los niveles A1 y A2 de italiano, y se encuentra estudiando inglés en el nivel Kids 8, y francés en la Alianza Franco Mexicana de San Luis Potosí.

Premios obtenidos

· Tercer lugar en la edición 2021 del Concurso Internacional de Música Infantil y Juvenil “Las Notas de Guido”, con sede en CDMX.

· Primer lugar en la edición 2021 del American Classical Young Musician Award, concurso en el que alcanzó el primer lugar en la especialidad de canto, en categoría Aspire, entre 40 participantes.

· Segundo lugar en su categoría en el Golden Clasical Music Awards, también frente a participantes de varias decenas de países.

· Segundo lugar en su categoría en el concurso internacional London Classical Music Competition, abierto también a todo el mundo.